L’Amour est dans le pré : nouveautés, speed dating, 14 agriculteurs… ce qui attend les téléspectateurs pour la saison 21

La 21e saison de L'Amour est dans le pré promet des rencontres plus intimes avec un format de speed dating repensé pour favoriser des échanges authentiques. Quatorze agriculteurs de divers métiers et régions participeront, tandis que Karine Le Marchand joue un rôle central dans l'accompagnement des candidats. Les rendez-vous sont fixés chaque lundi à 21 h 10 sur M6.

Après avoir célébré les 20 ans de l’émission, L’Amour est dans le pré ouvre un nouveau chapitre avec une 21e saison qui promet d’être plus intime, plus spontanée et encore plus centrée sur les rencontres. Fidèle aux fondamentaux qui ont fait son succès, le programme conserve les grandes étapes de l’aventure tout en adaptant certains moments pour favoriser des échanges plus naturels entre les agriculteurs et leurs prétendants. L’objectif reste le même : permettre à des femmes et des hommes venus de toute la France de trouver l’amour dans un cadre authentique.

Des speed datings repensés pour plus d’intimité

L’une des principales nouveautés concerne les célèbres speed datings. Cette année, leur organisation évolue afin d’offrir aux agriculteurs et à leurs prétendants une expérience plus personnelle. Les rencontres se déroulent dans un dispositif plus discret, avec des caméras placées à distance afin de préserver davantage l’intimité des échanges. Karine Le Marchand reste présente tout au long de cette étape et accompagne les candidats grâce à une liaison directe, tout en leur laissant davantage d’espace pour vivre ces premiers instants.

Karine Le Marchand plus impliquée que jamais

Figure incontournable de l’émission depuis de nombreuses années, Karine Le Marchand occupe une place encore plus importante dans cette nouvelle saison. À l’écoute des agriculteurs, elle les conseille avant les rencontres, les accompagne pendant les speed datings, les aide dans leurs hésitations et reste présente au fil de l’aventure afin de les guider dans leurs choix sentimentaux.

Quatorze agriculteurs venus de toute la France

Cette saison réunit 14 agriculteurs, âgés de 24 à 64 ans, représentant une grande diversité de métiers et de régions. Les téléspectateurs suivront notamment des éleveurs de vaches, de chèvres, de moutons ou de chevaux, mais aussi des maraîchers, un apiculteur, des producteurs de légumes ou encore des céréaliers. Les candidats sont répartis sur l’ensemble du territoire, de la Bretagne à la Provence-Alpes-Côte d’Azur, en passant par la Normandie, le Centre-Val de Loire, l’Occitanie ou encore la Nouvelle-Aquitaine.

L’Amour vu du pré fait son retour

Comme les années précédentes, la deuxième partie de soirée sera consacrée à L’Amour vu du pré. Studio Danielle accueillera plusieurs personnalités ainsi que d’anciens agriculteurs et prétendants emblématiques afin de commenter les épisodes, partager leurs réactions et revenir sur les moments forts de la soirée dans une ambiance conviviale.

Les plus belles histoires continuent après l’émission

La production rappelle également que de nombreuses histoires nées grâce au programme se poursuivent bien après la diffusion. Parmi les exemples mis en avant figurent Stéphane et Nelja, qui se sont mariés, Michael et Nadia, dont le mariage est annoncé, mais aussi Jérôme et Lucile, devenus parents d’un troisième enfant. Des parcours qui témoignent de la longévité de certaines unions formées grâce à l’émission.

Rendez-vous pour le lancement

Cette 21e saison de L’Amour est dans le pré sera diffusée chaque lundi à 21 h 10 sur M6. Entre un casting varié, des rencontres repensées pour favoriser l’authenticité et le retour des séquences qui ont fait le succès du programme, cette nouvelle édition entend poursuivre la recette qui a permis à l’émission de s’imposer comme l’un des rendez-vous incontournables de la télévision française.