TF1 a confirmé le retour de son émission de télé-réalité emblématique Secret Story pour une quatorzième saison. L’annonce a été faite hier par la chaîne, qui précise que l’animateur Christophe Beaugrand sera de nouveau aux commandes du programme, comme lors des précédentes éditions depuis la relance du format.

Lancée en 2007, l’émission repose sur un concept simple mais redoutablement efficace : plusieurs candidats vivent enfermés dans la célèbre Maison des Secrets, où chacun doit protéger un secret personnel tout en tentant de découvrir ceux des autres participants. Tout au long de l’aventure, les habitants sont guidés par « La Voix », figure emblématique du programme qui leur confie missions, énigmes et stratégies.

Une relance réussie pour TF1

Après avoir marqué le paysage audiovisuel français pendant plus d’une décennie, Secret Story avait été arrêtée en 2018, sur fond de baisse d’audience. Mais face à la nostalgie des téléspectateurs et à la popularité persistante du concept, TF1 avait décidé de relancer le programme en 2024.

Ce retour avait permis à l’émission de retrouver une place dans la grille de la chaîne et de séduire une nouvelle génération de téléspectateurs. Fort de ce regain d’intérêt, le groupe TF1 poursuit désormais l’aventure avec une 14ᵉ saison prévue en 2026.

Le casting est ouvert pour les futurs habitants

En parallèle de cette annonce, la production a lancé l’ouverture officielle du casting. Les candidats intéressés peuvent d’ores et déjà tenter leur chance pour intégrer la prochaine promotion de la Maison des Secrets.

Comme chaque année, les participants devront posséder un secret original, élément central du jeu, tout en étant capables de mener l’enquête, élaborer des stratégies et relever les nombreuses missions proposées par la production.