Sophie Garel, voix historique de RTL, est morte à 84 ans

L’animatrice de radio et de télévision Sophie Garel est morte ce jeudi matin, à l’âge de 84 ans. Son décès marque la disparition d’une voix familière du paysage audiovisuel français, longtemps associée à RTL et à ses grandes émissions de divertissement.

Arrivée sur RTL à la fin des années 1960, Sophie Garel s’était imposée comme l’une des figures de la station. Elle y avait notamment travaillé aux côtés de Fabrice, avec qui elle a participé à plusieurs programmes populaires, dont Les jeux de Fabrice avec Sophie.

Avant de devenir l’une des voix emblématiques de la radio, Sophie Garel avait également connu une carrière musicale. En 1968, elle avait représenté le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson, en duo avec Chris Baldo, avec le titre Nous vivrons d’amour.

Sa carrière ne s’est pas limitée à la radio. À la télévision, elle avait notamment participé à des émissions de divertissement comme Atoukado, avant de retrouver plus tard une nouvelle exposition auprès du grand public dans l’univers de Laurent Ruquier, notamment avec On a tout essayé et Les Grosses Têtes.