Le Brésil renforce les contrôles sur les exportations de viande destinées à l’Union européenne

Le ministère brésilien de l’Agriculture a commencé à mettre en œuvre de nouvelles procédures d’inspection de la production de viande et de produits dérivés afin de répondre aux exigences commerciales de l’Union européenne, selon un document gouvernemental cité par le média local Globo Rural.

Ces nouvelles mesures visent à garantir que les exportations brésiliennes respectent les normes exigées par le marché européen, alors que Bruxelles prévoit de durcir les conditions d’importation à partir du mois de septembre.

Le Brésil cherche ainsi à éviter une interdiction de certains de ses produits sur le marché de l’Union européenne. Les marchandises concernées comprennent notamment le bœuf, la volaille, les œufs ainsi que les animaux vivants.

Les autorités brésiliennes espèrent que le renforcement des contrôles sanitaires et des procédures d’inspection permettra de préserver l’accès de ces produits au marché européen, un débouché important pour les exportations agricoles du pays.