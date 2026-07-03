La mission de paix en Somalie menacée après la décision des États-Unis de bloquer le soutien de l’ONU

La mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie pourrait être gravement compromise après la décision des États-Unis de s’opposer à la poursuite du soutien logistique des Nations unies à partir de l’année prochaine. Selon plusieurs documents consultés par Reuters, cette mesure pourrait entraîner l’arrêt des opérations de la force.

La mission, connue sous le nom d’AUSSOM, regroupe près de 12 000 soldats chargés d’appuyer le gouvernement somalien dans sa lutte contre le groupe islamiste Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda. Les combattants d’Al-Shabaab contrôlent encore de vastes territoires dans le sud et le centre du pays et continuent de représenter une menace majeure pour la stabilité de la Somalie.

Selon des responsables diplomatiques, la mission dépend largement du Bureau d’appui des Nations unies en Somalie (UNSOS), qui fournit des services essentiels tels que l’approvisionnement en nourriture, en eau et en carburant, les soins médicaux ainsi que le transport des troupes. Sans cette assistance, la mission aurait de grandes difficultés à poursuivre ses activités.

D’après une note diplomatique datée du 1er juillet, Washington a informé l’Union africaine qu’il ne soutiendrait plus le financement de l’UNSOS au-delà de la fin de l’année. Les États-Unis indiquent ne pas s’opposer au renouvellement du mandat de la mission par le Conseil de sécurité de l’ONU, mais refusent toute prolongation incluant un appui logistique ou opérationnel des Nations unies.

L’administration américaine, sous la présidence de Donald Trump, estime que le gouvernement de Mogadiscio n’a pas suffisamment progressé dans la réforme de son secteur de la sécurité ni dans la lutte contre l’insurrection, malgré des années de soutien international.

Cette décision fait craindre un affaiblissement significatif des capacités de la mission africaine, à un moment où la Somalie demeure confrontée à une insécurité persistante et à la menace d’Al-Shabaab, qui continue de mener des attaques meurtrières dans le pays.