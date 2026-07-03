Taïwan se prépare au pire : un exercice inédit simule une invasion chinoise et un scénario de crise totale

Les autorités de Taïwan ont organisé un vaste exercice de « résilience » simulant une série d’événements catastrophiques, allant d’un blocus chinois à une invasion militaire à grande échelle, en passant par un puissant séisme et des sabotages d’infrastructures. L’objectif est de renforcer la préparation de l’île face à une pression croissante de la Chine.

Plus de 370 responsables civils et militaires ont participé à cet exercice inédit organisé dans le comté montagneux de Nantou, au centre de l’île. Selon Reuters, qui a obtenu un accès exceptionnel à cette simulation à huis clos, les participants ont dû gérer un scénario de crise en cascade mêlant catastrophe naturelle, cyberattaques, perturbation des communications, ruée bancaire, troubles civils et offensive militaire.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du président Lai Ching-te, qui cherche à améliorer la capacité de réaction des autorités locales et nationales face à des situations d’urgence complexes. Les exercices visent à garantir le fonctionnement des institutions même dans un contexte d’attaque contre les infrastructures essentielles.

Les autorités taïwanaises ont progressivement renforcé ces exercices de préparation civile, désormais qualifiés d’exercices de « résilience ». Contrairement aux simulations précédentes, souvent jugées trop théâtrales ou insuffisamment réalistes, ces nouveaux entraînements cherchent à reproduire des scénarios crédibles inspirés notamment des enseignements tirés de la guerre en Ukraine.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire et n’exclut pas le recours à la force pour en prendre le contrôle. Pékin a intensifié ces dernières années ses activités militaires autour de l’île, multipliant les incursions aériennes et les démonstrations de force.

Face à cette pression, Taïwan poursuit le renforcement de sa préparation militaire et civile, estimant que la capacité de la population et des institutions à continuer de fonctionner en période de crise constitue un élément essentiel de sa stratégie de défense.