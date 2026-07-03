Mondial – L’Espagne écrase l’Autriche, le Portugal renverse la Croatie dans les dernières secondes grâce à Ramos

L’Espagne et le Portugal ont validé leur place en huitième de finale de la Coupe du monde. Les deux sélections ibériques se retrouveront au prochain tour après deux qualifications obtenues dans des scénarios très différents.

L’Espagne a dominé l’Autriche 3-0, avec un doublé de Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Porro. Le Portugal, lui, a dû attendre la 90e+4 pour battre la Croatie 2-1, grâce à un but décisif de Gonçalo Ramos après l’égalisation de Cristiano Ronaldo sur penalty.

L’Espagne prend son temps, puis verrouille le match

L’Espagne n’a pas eu besoin d’un début de match fou pour imposer son autorité face à l’Autriche. La Roja a construit sa qualification progressivement, sans encaisser, sans s’exposer au retour adverse, et en frappant aux moments clés. Le premier but est arrivé à la 36e minute. Mikel Oyarzabal a débloqué la rencontre et placé l’Espagne dans une position idéale avant la pause.

Oyarzabal doublement décisif

Après l’ouverture du score, l’Espagne a attendu la seconde période pour faire définitivement basculer la rencontre. Pedro Porro a inscrit le deuxième but espagnol à la 66e minute. À 2-0, l’Autriche s’est retrouvée au bord de l’élimination, avec moins d’une demi-heure pour revenir. La Roja a ensuite fermé la porte en fin de match. Mikel Oyarzabal a marqué une deuxième fois à la 89e minute, scellant le score à 3-0.

Le Portugal au bout du suspense

Le Portugal a connu un match beaucoup plus tendu face à la Croatie. La Croatie a pris l’avantage à la 53e minute grâce à Ivan Perisic. Ce but a placé le Portugal dans l’urgence. À ce moment-là, les Portugais étaient éliminés et devaient égaliser pour rester en vie.

Ronaldo relance le Portugal sur penalty, Gonçalo Ramos évite la prolongation

La réponse portugaise est arrivée à la 68e minute. Cristiano Ronaldo a égalisé sur penalty, ramenant le Portugal à 1-1. Ce but a relancé totalement la rencontre. Alors que le match semblait se diriger vers 30 minutes supplémentaires, Gonçalo Ramos a surgi dans le temps additionnel, sa spécialité. Son but à la 90e+4 a offert la victoire au Portugal.

Le but de l’égalisation croate refusé

La fin de match a basculé dans l’irréel. À la 90e+13, Josko Gvardiol a cru égaliser pour la Croatie. Sur un dernier centre venu de la gauche, le ballon a été dévié par Igor Matanovic, puis par Renato Veiga. Mario Pasalic a ensuite surgi dans la surface, avant que Gvardiol ne s’arrache pour conclure face à Diogo Costa. La Croatie pensait alors avoir arraché le 2-2 au-delà du temps additionnel.

À la 90e+14, l’arbitre a été appelé à revoir les images au bord du terrain. L’action du but croate a été contrôlée pour une possible position de hors-jeu. Le point examiné concernait Mario Pasalic, impliqué dans l’action après la déviation d’Igor Matanovic.

Après visionnage, le but de Gvardiol a été annulé. Mario Pasalic a été jugé en position de hors-jeu sur la déviation de Matanovic. La Croatie est passée tout près d’un retour spectaculaire, mais l’égalisation n’a pas été validée. Le score est donc resté à 2-1 pour le Portugal.

Espagne – Portugal en huitièmes

Le prochain tour offrira donc un choc Espagne-Portugal. D’un côté, une Espagne qui a dominé l’Autriche avec autorité. De l’autre, un Portugal qui a renversé la Croatie dans les dernières minutes.

Un match à suivre le lundi 6 juillet à 21h.