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Mondial – La Belgique, miraculée, renverse le Sénégal. Les États-Unis éliminent la Bosnie

2 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Mondial - La Belgique, miraculée, renverse le Sénégal. Les États-Unis éliminent la Bosnie
Mondial - La Belgique, miraculée, renverse le Sénégal. Les États-Unis éliminent la Bosnie

La Belgique et les États-Unis ont validé leur place pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Les Belges ont renversé le Sénégal au bout de la prolongation, 3-2 après avoir été menés 2-0, tandis que les Américains ont maîtrisé la Bosnie-Herzégovine, 2-0, malgré une expulsion en seconde période.

La Belgique revient de très loin

À Seattle, le Sénégal a longtemps cru tenir sa qualification. Les Lions ont ouvert le score par H. Diarra à la 25e minute, avant de faire le break grâce à I. Sarr à la 51e.

Menée 2-0, la Belgique a attendu la fin du temps réglementaire pour réagir. Romelu Lukaku a réduit l’écart à la 86e minute, puis Youri Tielemans a égalisé trois minutes plus tard, à la 89e.

La rencontre est alors partie en prolongation. Dans les derniers instants, la Belgique a obtenu un penalty. Tielemans l’a transformé à la 120e+5, offrant la victoire et la qualification aux Diables rouges.

Le Sénégal a eu une dernière occasion sur coup franc après une main de Raskin, mais la frappe de Pape Matar Sarr est passée au-dessus. La Belgique s’impose 3-2 après prolongation. Le Sénégal est éliminé.

Les États-Unis font le travail contre la Bosnie

Dans l’autre rencontre, les États-Unis ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0. Folarin Balogun a ouvert le score juste avant la pause, à la 45e minute.

Les Américains ont ensuite été réduits à dix après l’expulsion de Balogun à la 64e minute. Malgré cette infériorité numérique, ils ont conservé leur avantage avant de se mettre à l’abri en fin de match.

Malik Tillman a inscrit le deuxième but américain à la 82e minute. Côté bosnien, S. Radeljic a reçu un carton jaune à la 81e minute.

En huitièmes de finale, la Belgique affrontera

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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