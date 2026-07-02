Mondial – La Belgique, miraculée, renverse le Sénégal. Les États-Unis éliminent la Bosnie

La Belgique et les États-Unis ont validé leur place pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Les Belges ont renversé le Sénégal au bout de la prolongation, 3-2 après avoir été menés 2-0, tandis que les Américains ont maîtrisé la Bosnie-Herzégovine, 2-0, malgré une expulsion en seconde période.

La Belgique revient de très loin

À Seattle, le Sénégal a longtemps cru tenir sa qualification. Les Lions ont ouvert le score par H. Diarra à la 25e minute, avant de faire le break grâce à I. Sarr à la 51e.

Menée 2-0, la Belgique a attendu la fin du temps réglementaire pour réagir. Romelu Lukaku a réduit l’écart à la 86e minute, puis Youri Tielemans a égalisé trois minutes plus tard, à la 89e.

La rencontre est alors partie en prolongation. Dans les derniers instants, la Belgique a obtenu un penalty. Tielemans l’a transformé à la 120e+5, offrant la victoire et la qualification aux Diables rouges.

Le Sénégal a eu une dernière occasion sur coup franc après une main de Raskin, mais la frappe de Pape Matar Sarr est passée au-dessus. La Belgique s’impose 3-2 après prolongation. Le Sénégal est éliminé.

Les États-Unis font le travail contre la Bosnie

Dans l’autre rencontre, les États-Unis ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0. Folarin Balogun a ouvert le score juste avant la pause, à la 45e minute.

Les Américains ont ensuite été réduits à dix après l’expulsion de Balogun à la 64e minute. Malgré cette infériorité numérique, ils ont conservé leur avantage avant de se mettre à l’abri en fin de match.

Malik Tillman a inscrit le deuxième but américain à la 82e minute. Côté bosnien, S. Radeljic a reçu un carton jaune à la 81e minute.

En huitièmes de finale, la Belgique affrontera