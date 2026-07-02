« Les choses ont empiré » : Keir Starmer alerte sur la montée du racisme et de l’intolérance au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé que le racisme et l’intolérance se sont aggravés au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie. Devant le Parlement, il a averti que cette évolution menaçait la cohésion sociale et décourageait de nombreux citoyens de participer à la vie publique.

Cette déclaration intervient au lendemain d’une enquête de Reuters selon laquelle certains Britanniques issus des minorités ethniques redoutent une recrudescence du racisme, alimentée par une rhétorique anti-immigration et par l’accent mis dans le débat politique sur la criminalité. Ces inquiétudes surviennent dans un contexte de récentes tensions, notamment après des manifestations à Southampton à la suite du meurtre d’Henry Nowak et des émeutes à Belfast après une attaque au couteau.

Répondant à une question d’un député préoccupé par la banalisation des discours racistes et des appels à la violence, y compris de la part de certains responsables politiques, Keir Starmer a déclaré que « le racisme et l’intolérance se répandent partout ». Selon lui, ces phénomènes « déchirent nos sociétés » et doivent être condamnés par l’ensemble de la classe politique, quel que soit son niveau de responsabilité.

Le chef du gouvernement a également évoqué le souvenir de Jo Cox, députée travailliste assassinée en 2016 par un extrémiste d’extrême droite quelques jours avant le référendum sur le Brexit. Défenseure de l’immigration et de la cohésion sociale, sa mort avait profondément marqué le pays.

Keir Starmer a confié qu’en repensant récemment à cet assassinat, il avait le sentiment que la situation s’était détériorée plutôt qu’améliorée depuis dix ans. L’enquête de Reuters publiée mardi fait également état d’avertissements émanant de syndicats et d’organisations professionnelles concernant une hausse des actes de racisme sur les lieux de travail et dans la vie publique, dans un climat marqué par des tensions croissantes au Royaume-Uni.