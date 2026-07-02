Indécent ! À Crans-Montana, les époux Moretti veulent rouvrir leurs établissements

À Crans-Montana, en Suisse, Jacques et Jessica Moretti, propriétaires français du bar Le Constellation, où un incendie a fait 41 morts et 115 blessés dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, veulent relancer leurs activités. Le couple a demandé la réouverture de ses restaurants et réclame aussi le déblocage d’une partie de ses comptes et avoirs gelés depuis le drame.

Les municipalités ont refusé les réouvertures

Les demandes de réouverture ont été déposées auprès des municipalités concernées. Elles ont été refusées. Les Moretti ont contesté cette décision devant le Conseil d’État valaisan, plus haute autorité administrative du canton.

Les familles dénoncent une démarche “indécente”

La demande provoque une vive colère chez les familles des victimes. Elles jugent la démarche déplacée alors que le bilan humain reste lourd et que l’enquête est toujours en cours. Une pétition réclamant le blocage de toute réouverture a déjà rassemblé plus de 25 000 signatures. Un avocat de victimes estime que ces établissements seraient de toute façon désertés par la clientèle après le drame.

Les propriétaires demandent le déblocage de fonds

L’avocate de Jessica Moretti, Me Yaël Hayat, explique que le couple demande à récupérer une partie de ses biens et sommes saisis afin de subvenir à ses besoins quotidiens et à ceux de ses deux jeunes enfants. Cette demande a été adressée au ministère public au printemps.

Une enquête centrée sur la propagation du feu

L’origine de l’incendie reste au cœur de l’enquête judiciaire. Les premiers éléments évoquent des fontaines ou cierges étincelants fixés à des bouteilles de champagne. Ils auraient enflammé de la mousse acoustique installée au plafond du sous-sol du bar. Le feu se serait ensuite propagé très rapidement. De nombreux blessés ont souffert de graves brûlures. Certains ont été transférés vers des centres spécialisés en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie.

Jacques et Jessica Moretti visés par la justice

L’enquête vise notamment Jacques et Jessica Moretti pour des infractions liées à la négligence. En juin, des avocats de familles de victimes ont demandé un durcissement des qualifications pénales. Ils évoquent un possible meurtre par dol éventuel, après la découverte d’anciens messages dans lesquels les risques liés aux cierges et à la mousse inflammable auraient été évoqués. Les avocats des propriétaires contestent fermement cette interprétation.