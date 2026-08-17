La tempête Lala frappe Hawaï : un mort et 200 000 foyers privés d’électricité

La tempête Lala, rétrogradée au rang de tempête tropicale, cause des dégâts majeurs à Hawaï, notamment sur la Grande Île où des rafales de force ouragan et des inondations entraînent des destructions. Au moins une personne est décédée et plus de 200 000 foyers se retrouvent sans électricité à la suite des intempéries.

Rétrogradé au rang de tempête tropicale dimanche, Lala a néanmoins infligé des dégâts considérables à l’archipel hawaïen, sans jamais toucher terre. La Grande Île a été la plus durement touchée, avec des rafales de force ouragan, des inondations et des glissements de terrain.

L’ouragan Lala a perdu de son intensité dimanche pour être reclassé en tempête tropicale, après avoir longé les côtes de Hawaï sans jamais effectuer de landfall. Mais le répit est resté relatif : la Grande Île a continué d’essuyer des rafales atteignant la force d’un ouragan, tandis que les précipitations cumulées approchaient les trois pieds, soit près d’un mètre, sur les versants exposés au vent en altitude.

Ces pluies torrentielles ont transformé les rivières en torrents et fait peser une menace sérieuse de coulées de boue sur plusieurs zones habitées. Plus de cent maisons ont été détruites dans le secteur de South Point, à l’extrémité sud de la Grande Île.

Le gouverneur de Hawaï, Josh Green, a confirmé la mort d’au moins une personne, tuée dans un accident de voiture dans cette même zone de South Point. Il a également précisé qu’au moins dix-neuf toitures ont été arrachées et que trois hôpitaux fonctionnaient sur générateur.

Selon le site de suivi PowerOutage.us, plus de 200 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité dimanche après-midi sur les trois principales îles de l’archipel. En début de journée, ce chiffre dépassait encore les 130 000 ménages concernés.