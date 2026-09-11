Seine-Maritime : un TER Rouen-Caen déraille à Cléon, plusieurs dizaines de blessés

Un TER reliant Rouen à Caen a déraillé ce vendredi soir à Cléon, blessant au moins 44 passagers, dont un en urgence absolue. Les secours, mobilisant 140 pompiers, ont activé le plan ORSEC « nombreuses victimes » en raison de l'importance de l'accident. Les causes du déraillement restent inconnues, tandis que la circulation ferroviaire est interrompue.

Un TER assurant la liaison entre Rouen et Caen a déraillé ce vendredi en début de soirée à hauteur de Cléon, en Seine-Maritime. Le train transportait environ 180 à 200 passagers. Les secours ont été massivement mobilisés et le plan ORSEC « nombreuses victimes » a été déclenché. Le bilan, encore provisoire vendredi soir, a évolué au fil des prises en charge.

Le train déraille vers 19h45 près de Cléon

L’accident s’est produit vers 19h45 entre Tourville-la-Rivière et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon. Le TER circulait sur l’axe Rouen-Caen lorsqu’il est sorti des rails.

Les premiers chiffres communiqués ont légèrement varié concernant le nombre de voyageurs présents à bord. La préfecture a évoqué environ 200 passagers, tandis que le ministre des Transports Philippe Tabarot a fait état de 180 passagers.

Dans la soirée, Philippe Tabarot a indiqué : « À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés. » Le ministre a également précisé que 140 pompiers étaient engagés sur place.

Un bilan plus récent diffusé vendredi soir par BFM TV faisait état de 44 blessés parmi 186 passagers, dont une personne en urgence absolue. Ces chiffres étant communiqués alors que les opérations de secours se poursuivaient, le bilan restait susceptible d’évoluer.

Le plan ORSEC nombreuses victimes déclenché

Face à l’ampleur de l’accident, le préfet de Seine-Maritime a activé le centre opérationnel départemental à 20h et déclenché le plan ORSEC NOVI, dispositif prévu pour organiser les secours lorsqu’un événement est susceptible de provoquer un grand nombre de victimes.

Pompiers, forces de l’ordre et équipes ferroviaires ont été déployés autour de la rame. Les voyageurs indemnes ont progressivement quitté le train tandis que les blessés étaient examinés et pris en charge à proximité du lieu de l’accident.

La préfecture a demandé à la population d’éviter le secteur de Cléon et Tourville-la-Rivière afin de ne pas gêner l’intervention des secours.

Les causes du déraillement ne sont pas encore connues

Vendredi soir, aucune cause officielle n’avait encore été avancée pour expliquer la sortie de voie du TER. Les circonstances précises du déraillement doivent donc encore être établies.

Les images prises sur place montrent une rame immobilisée en bordure des voies, plusieurs voitures ayant quitté leur position normale sur le réseau ferroviaire. Malgré l’importance du dispositif de secours, aucun décès n’avait été annoncé dans les premières heures suivant l’accident.

L’accident rappelle un autre incident ferroviaire survenu en Normandie en janvier dernier : le trafic entre Caen et Cherbourg avait été totalement interrompu après l’accident d’un train de marchandises⁠. En mai 2025, un TGV transportant 508 voyageurs avait également déraillé après de violents orages dans le Lot-et-Garonne⁠, sans faire de blessé.

Le trafic ferroviaire fortement perturbé

Le déraillement a entraîné l’interruption de la circulation ferroviaire entre Rouen et Caen dans les deux sens. Des perturbations ont également touché d’autres axes de la région, notamment Paris-Rouen-Le Havre et Rouen-Amiens.

L’alimentation électrique de la ligne a été coupée pour permettre aux équipes de secours de travailler en sécurité. Les opérations de prise en charge des voyageurs et de sécurisation de la rame devaient se poursuivre dans la soirée.