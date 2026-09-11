Tabagisme passif : 1,66 million de morts par an dans le monde, selon une vaste étude

Le tabagisme passif est responsable de 1,66 million de décès prématurés chaque année, selon une étude de 204 pays. En 2023, il a causé la perte de 44,8 millions d'années de vie en bonne santé, affectant particulièrement les enfants et les femmes. La réduction de l'exposition à la fumée de tabac est cruciale pour la santé publique.

L’exposition involontaire à la fumée de tabac serait responsable de 1,66 million de décès prématurés chaque année dans le monde. Une étude publiée le 7 septembre 2026 dans The Lancet Public Health, portant sur 204 pays et territoires et sur des données allant de 1990 à 2023, évalue à 2,7 milliards le nombre de personnes exposées au tabagisme passif. Les chercheurs concluent surtout qu’il n’existe pas de niveau d’exposition pouvant être considéré comme sans danger, même lorsque les quantités de fumée inhalées sont faibles.

Le poids sanitaire est considérable : en 2023, le tabagisme passif aurait entraîné la perte de 44,8 millions d’années de vie ajustées sur l’incapacité, un indicateur combinant mortalité prématurée et années vécues avec une incapacité. Parmi les principales pathologies associées figurent les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer du poumon et les maladies respiratoires chroniques. La cardiopathie ischémique représente à elle seule environ 12 millions d’années de vie en bonne santé perdues.

767 millions d’enfants exposés à la fumée

Les enfants constituent l’une des populations les plus vulnérables, avec environ 767 millions de mineurs exposés dans le monde. L’étude attribue au tabagisme passif 5,16 millions d’infections respiratoires basses chez les enfants. Leur organisme en développement et leurs caractéristiques respiratoires les rendent particulièrement sensibles aux substances présentes dans la fumée. Les femmes sont également davantage exposées que les hommes, avec une prévalence mondiale estimée respectivement à 37,3 % et 30,6 %.

La réduction de cette exposition demeure donc un enjeu majeur de santé publique. En 2024, seuls 79 pays avaient atteint le niveau de protection le plus élevé contre la fumée de tabac dans les lieux publics. Les chercheurs et professionnels de santé insistent sur la nécessité d’éviter totalement l’exposition, notamment dans les logements accueillant des enfants, et sur l’extension des espaces sans tabac. Les résultats de l’étude renforcent ainsi le constat qu’une exposition même limitée à la fumée secondaire n’est pas dénuée de risques sanitaires.