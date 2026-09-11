11-Septembre: qui était «l’homme qui tombe» sur cette photo devenue tristement célèbre?

La photographie emblématique du 11 septembre 2001, connue sous le nom de « L'homme qui tombe », capture un moment tragique et demeure entourée de mystère quant à l'identité de l'homme représenté. Malgré des pistes comme Norberto Hernandez et Jonathan Briley, aucune identification définitive n'a été établie 25 ans après les événements, soulignant la complexité de cette tragédie.

C’est l’une des photographies les plus saisissantes des attentats du 11 septembre 2001. Un homme tombe tête la première le long de la tour Nord du World Trade Center, son corps presque parfaitement aligné avec les lignes verticales de la façade. Prise par le photographe américain Richard Drew à 9h41 et 15 secondes, l’image est passée à la postérité sous le nom de The Falling Man, « L’homme qui tombe ». Mais savez-vous qui est cet homme ? 25 ans après les attentats, son identité n’a toujours jamais été établie avec certitude.

Alors que New York commémore le 25e anniversaire des attaques, après l’hommage de 2 977 drones représentant les 2 977 victimes⁠, l’histoire de cette photographie raconte aussi l’un des aspects les plus difficiles à regarder de cette journée : le sort des personnes piégées dans les étages supérieurs des tours.

Richard Drew photographie les personnes qui tombent de la tour Nord

Le 11 septembre 2001, Richard Drew, photographe de l’agence Associated Press, doit initialement couvrir un événement sans aucun rapport avec le World Trade Center. Lorsqu’il apprend qu’un avion a percuté une tour, il rejoint Lower Manhattan.

À 8h46, le vol American Airlines 11 a frappé la tour Nord. À 9h03, le vol United Airlines 175 a percuté la tour Sud. Celle-ci s’effondre à 9h59, avant la tour Nord à 10h28.

Dans la rue, Richard Drew photographie les tours en flammes lorsqu’il remarque les réactions de personnes autour de lui. Des hommes et des femmes tombent du World Trade Center. Le photographe braque alors son téléobjectif vers les étages supérieurs et réalise plusieurs séries d’images. Parmi elles se trouve celle qui va faire le tour du monde.

À 9h41 et 15 secondes, il photographie «l’homme qui tombe»

La photographie est prise précisément à 9h41 et 15 secondes. Un homme apparaît la tête dirigée vers le sol. Une de ses jambes est tendue, l’autre légèrement repliée. Ses vêtements sont clairs sur le haut du corps et sombres sur le bas.

La position du corps est surtout frappante par sa verticalité. Pendant une fraction de seconde, l’homme semble presque parallèle aux lignes de la façade du World Trade Center. Richard Drew réalise en réalité toute une série de photographies de sa chute. Sur les autres clichés, le corps change de position. C’est cette image précise qui va rester. La photographie devient bientôt The Falling Man.

Une photo rapidement devenue presque impossible à publier

L’image est diffusée dans la presse après les attentats, mais elle provoque un profond malaise. Elle montre directement les derniers instants d’un homme dont la mort est inévitable.

La photographie disparaît progressivement de nombreux médias américains. Son caractère extrêmement éprouvant, mais aussi les réactions de lecteurs, rendent sa publication particulièrement délicate. Le journaliste Tom Junod expliquera des années plus tard que l’image avait pratiquement été bannie des rédactions après sa première diffusion.

Elle devient ainsi un paradoxe : l’une des photographies les plus connues du 11-Septembre est également l’une de celles que le public américain a le moins revues.

Mais une autre question commence à se poser : qui est cet homme ?

Première piste : Norberto Hernandez

Une première enquête conduit à Norberto Hernandez, employé de Windows on the World, le célèbre restaurant installé aux 106e et 107e étages de la tour Nord.

Norberto Hernandez travaille comme chef pâtissier. Certains membres de sa famille pensent d’abord reconnaître sa silhouette sur la photographie. Mais l’identification ne résiste pas à un examen plus approfondi.

Ses vêtements, sa morphologie et plusieurs autres éléments sèment le doute. Sa femme et ses filles rejettent notamment l’idée qu’il puisse s’agir de lui. La piste Hernandez finit donc par être largement écartée. L’homme photographié par Richard Drew reste sans nom.

Norberto Hernandez

Jonathan Briley, l’hypothèse la plus sérieuse

Deux ans après les attentats, une autre piste émerge avec l’enquête du journaliste Tom Junod publiée en 2003. Elle mène à Jonathan Briley, âgé de 43 ans.

Lui aussi travaille à Windows on the World. Ingénieur du son, il se trouve dans la tour Nord le matin des attentats. Plusieurs éléments correspondent à l’homme visible sur les photographies : sa taille, sa silhouette, sa moustache, son bouc et certains de ses vêtements.

Un détail retient particulièrement l’attention. Jonathan Briley possédait un tee-shirt orange qu’il portait régulièrement. Sur certaines images de la série réalisée par Richard Drew, un vêtement de cette couleur semble apparaître sous la veste ou la chemise claire de « l’homme qui tombe ». Son frère Timothy reconnaît également un autre élément : les chaussures noires.

Jonathan Briley

Le corps de Jonathan Briley a été retrouvé

Contrairement à de nombreuses victimes du World Trade Center, le corps de Jonathan Briley a pu être retrouvé après les attentats.

C’est son frère Timothy qui participe à son identification. Il le reconnaît notamment grâce à ses chaussures montantes noires, semblables à celles visibles sur « l’homme qui tombe ».

Ces concordances ont fait de Jonathan Briley le candidat le plus souvent avancé pour identifier l’homme de la photographie. Mais elles ne constituent pas une preuve.

Aucune analyse photographique, aucun témoignage direct et aucun élément matériel n’ont permis de démontrer définitivement que Jonathan Briley est bien l’homme photographié par Richard Drew.

Alors, qui est vraiment « l’homme qui tombe » ?

La réponse reste donc frustrante : on ne le sait pas. Jonathan Briley est une hypothèse sérieuse. Norberto Hernandez a également été envisagé. Mais 25 ans après le 11-Septembre, l’identité de « l’homme qui tombe » demeure officiellement inconnue. Richard Drew lui-même rappelle que personne n’a jamais pu déterminer avec certitude qui apparaît sur son célèbre cliché.

La photographie dépasse désormais l’identité de celui qu’elle représente. Elle symbolise également toutes les personnes qui se sont retrouvées piégées au-dessus des zones d’impact et des incendies.

Richard Drew a d’ailleurs rapproché « l’homme qui tombe » de la figure du « soldat inconnu » : un homme sans identité certaine devenu, malgré lui, le symbole de beaucoup d’autres…