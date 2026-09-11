Dette publique : Emmanuel Moulin rejette la proposition d’annulation défendue par Jean-Luc Mélenchon

Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, rejette la proposition d'annulation de la dette publique formulée par Jean-Luc Mélenchon, la qualifiant d'« illégale, dangereuse et inutile ». Il souligne que la France doit faire face à une situation économique inquiétante, marquée par une faible croissance et inflation, exacerbée par des chocs récents.

Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a vivement écarté vendredi la proposition de Jean-Luc Mélenchon visant à annuler une partie de la dette publique française. Interrogé sur RTL, il a qualifié cette option d’« illégale, dangereuse et inutile ». Selon lui, une telle décision contreviendrait aux traités européens, risquerait d’alimenter l’inflation et ne réglerait pas le problème du déficit budgétaire, qui continuerait à générer de nouveaux besoins de financement.

Emmanuel Moulin ne considère toutefois pas que la France se dirige vers une crise comparable à celle traversée par la Grèce. Il souligne la taille et la diversification de l’économie française, tout en jugeant la situation actuelle « inquiétante ». Le gouverneur relève notamment une trajectoire singulière par rapport aux autres membres de la zone euro : la France combine actuellement une croissance et une inflation faibles, tandis que plusieurs de ses partenaires européens connaissent une dynamique différente.

L’aéronautique et la canicule ont pesé sur l’activité

Au-delà des finances publiques, le gouverneur de la Banque de France attribue une partie du ralentissement économique aux différents chocs subis ces derniers mois. Aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient se sont ajoutées les difficultés rencontrées par la filière aéronautique. Les problèmes d’approvisionnement d’Airbus en moteurs ont notamment pénalisé la production et provoqué une diminution des exportations françaises.

Emmanuel Moulin alerte également sur les conséquences économiques de plus en plus visibles du changement climatique. D’après son estimation, la canicule de l’été a coûté au moins 0,1 point de croissance à l’économie française, en affectant notamment l’agriculture et le secteur du bâtiment et des travaux publics. Pour le gouverneur de la Banque de France, ces difficultés renforcent la nécessité de surveiller les finances publiques sans recourir à une annulation de dette, qu’il considère incapable de résoudre les déséquilibres budgétaires du pays.