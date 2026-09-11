— Ligue des champions : le PSG leader, Lens 10e, Lille 23e après la première journée

Après la première journée de la Ligue des champions, le PSG se positionne en tête du classement grâce à une victoire éclatante. Lens, avec un succès spectaculaire, se place 10e, tandis que Lille, défavorisé par une défaite, est 23e, proche de la zone de relégation. Les enjeux se précisent avec les prochaines confrontations.

La première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 s’est achevée jeudi soir et a livré son premier classement. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, occupe la première place, Lens pointe au 10e rang après son succès renversant à Prague, tandis que Lille se retrouve 23e après sa défaite à domicile contre le Betis Séville.

Le PSG a pris les commandes grâce à sa large victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava. Avec trois points et une différence de buts de +5, Paris devance le Bayern Munich, également à +5 après son 5-0 contre Bodø/Glimt, mais qui a inscrit un but de moins.

Le PSG devant le Bayern, Barcelone et Manchester United

Double champion d’Europe en titre, Paris n’a donc pas seulement réussi son entrée dans la compétition : il termine cette première journée tout en haut des 36 équipes. Derrière le PSG et le Bayern, le FC Barcelone occupe la 3e place après sa victoire 5-1 contre Feyenoord, devant Manchester United, vainqueur 4-0 de Sabah.

Côme, impressionnant pour ses débuts dans la compétition avec un succès 4-1 contre Leipzig, est 5e. Le Sporting Portugal et Stuttgart suivent avec une différence de buts de +2, devant Manchester City, 8e après sa victoire 2-0 à Porto. À cet instant de la compétition, ces huit équipes occupent donc les places directement qualificatives pour les huitièmes de finale.

Lens arrache la 10e place après son incroyable retournement à Prague

Lens réalise également une excellente opération. Pour son retour en Ligue des champions, trois ans après sa précédente participation et après un tirage qui lui a réservé un programme particulièrement relevé, le club artésien a commencé par une victoire 3-2 sur la pelouse du Slavia Prague.

Le scénario a été fou. Danijel Šturm ouvre le score pour les Tchèques, Abdallah Sima égalise, avant que Šturm ne redonne l’avantage au Slavia. Alors que Lens est encore mené 2-1 après 90 minutes, Florian Thauvin égalise, puis Ruben Aguilar offre la victoire aux Sang et Or à la 93e minute. Ce succès permet à Lens de prendre la 10e place, avec trois points et une différence de buts de +1.

Les Lensois se retrouvent ainsi juste derrière Aston Villa, 9e. Ils devancent notamment le Betis Séville, Dortmund, Liverpool, le Real Madrid, Arsenal et l’AEK Athènes, eux aussi vainqueurs lors de cette première journée.

Lille 23e et déjà proche de la zone rouge

La situation est moins confortable pour Lille. Le LOSC a perdu 3-2 contre le Betis Séville après avoir pourtant mené à la pause. L’expulsion d’Ethan Mbappé à la 56e minute a pesé lourd dans un match finalement renversé par les Espagnols.

Avec zéro point et une différence de buts de -1, Lille occupe la 23e place. Le club nordiste reste donc provisoirement dans la zone donnant accès aux barrages, mais avec une marge extrêmement réduite : le Slavia Prague, 24e, possède également zéro point et une différence de -1, tandis que l’Atlético de Madrid est 25e et se retrouve, à cet instant, du mauvais côté de la ligne.

Les huit premiers directement en huitièmes, Lille à la limite

Pour rappel, les huit premiers du classement à l’issue des huit journées se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place passent par les barrages, tandis que celles qui terminent entre la 25e et la 36e place sont directement éliminées de toute compétition européenne.

Après une seule journée, le PSG serait donc directement qualifié pour les huitièmes, Lens devrait passer par les barrages et Lille arracherait la dernière partie du tableau qualificatif. Ce classement reste évidemment très provisoire puisque sept rencontres attendent encore chacune des 36 équipes.

Manchester City pour le PSG, Sporting pour Lens, Arsenal pour Lille

La deuxième journée offrira immédiatement trois tests beaucoup plus sérieux aux clubs français. Lens recevra le Sporting Portugal le 13 octobre à 18h45. Le même jour, Lille se déplacera sur la pelouse d’Arsenal.

Le PSG disputera son deuxième match le 14 octobre sur le terrain de Manchester City, avant de recevoir le FC Barcelone seulement six jours plus tard. Deux rendez-vous qui permettront rapidement de mesurer si le double champion d’Europe peut conserver sa place parmi les tout premiers de cette phase de ligue.