ÉCONOMIE

États-Unis : le diesel franchit le seuil historique des 6 dollars le gallon

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États-Unis : le diesel franchit le seuil historique des 6 dollars le gallon
États-Unis : le diesel franchit le seuil historique des 6 dollars le gallon

Le prix du diesel a dépassé pour la première fois les 6 dollars le gallon aux États-Unis. Vendredi, ce carburant s’affichait en moyenne à 6,06 dollars pour 3,78 litres, établissant un nouveau record susceptible d’alimenter la colère des automobilistes et des professionnels du transport.

Cette flambée s’explique principalement par la guerre au Moyen-Orient, qui perturbe les exportations des pays du Golfe et réduit l’activité de plusieurs raffineries. La hausse du pétrole brut et les difficultés rencontrées par la Russie pour exporter ses produits raffinés accentuent également les tensions sur le marché mondial.

Moscou a prolongé son moratoire sur les exportations de diesel après plusieurs attaques ukrainiennes contre ses infrastructures pétrolières. Aux États-Unis, les stocks demeurent parallèlement à un niveau particulièrement faible, laissant entrevoir des prix durablement élevés au cours des prochains mois.

Cette envolée constitue un risque politique majeur à l’approche des élections législatives américaines de mi-mandat prévues début novembre. Donald Trump accuse l’Iran de chercher à influencer le scrutin en provoquant une hausse du pétrole, alors que le coût des carburants reste l’une des principales préoccupations économiques des électeurs américains.

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