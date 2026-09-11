POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : BFMTV organisera le dernier grand débat de la primaire PS-Place publique le 4 octobre

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Présidentielle 2027 : BFMTV organisera le dernier grand débat de la primaire PS-Place publique le 4 octobre
Présidentielle 2027 : BFMTV organisera le dernier grand débat de la primaire PS-Place publique le 4 octobre

BFMTV accueillera le dimanche 4 octobre à 20h45 l’un des rendez-vous décisifs de la primaire de la gauche sociale-démocrate. Intitulée « Vous, président », l’émission sera présentée par Apolline de Malherbe et Maxime Switek, en partenariat avec Libération. Le débat portera notamment sur le pouvoir d’achat et le dérèglement climatique.

Ce rendez-vous constituera le troisième grand temps médiatique de la primaire. Les candidats doivent d’abord être confrontés à un panel de Français sur TF1-LCI le 23 septembre, avant un débat sur France 2 et France Inter le 1er octobre. L’émission de BFMTV du 4 octobre arrivera donc quelques jours seulement avant le premier tour du scrutin, prévu les 9 et 10 octobre.

La confrontation devrait réunir les principaux candidats déclarés de cet espace social-démocrate, parmi lesquels Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Philippe Brun, Jérôme Guedj, Fabien Verdier et Emmanuel Maurel. BFMTV promet un débat autour d’une question centrale : « Pouvoir d’achat, dérèglement climatique : la gauche peut-elle encore changer la vie ? »

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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