Présidentielle 2027 : BFMTV organisera le dernier grand débat de la primaire PS-Place publique le 4 octobre

BFMTV accueillera le dimanche 4 octobre à 20h45 l’un des rendez-vous décisifs de la primaire de la gauche sociale-démocrate. Intitulée « Vous, président », l’émission sera présentée par Apolline de Malherbe et Maxime Switek, en partenariat avec Libération. Le débat portera notamment sur le pouvoir d’achat et le dérèglement climatique.
Ce rendez-vous constituera le troisième grand temps médiatique de la primaire. Les candidats doivent d’abord être confrontés à un panel de Français sur TF1-LCI le 23 septembre, avant un débat sur France 2 et France Inter le 1er octobre. L’émission de BFMTV du 4 octobre arrivera donc quelques jours seulement avant le premier tour du scrutin, prévu les 9 et 10 octobre.
La confrontation devrait réunir les principaux candidats déclarés de cet espace social-démocrate, parmi lesquels Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Philippe Brun, Jérôme Guedj, Fabien Verdier et Emmanuel Maurel. BFMTV promet un débat autour d’une question centrale : « Pouvoir d’achat, dérèglement climatique : la gauche peut-elle encore changer la vie ? »
Communauté
Commentaires
Écrire un commentaire
Soyez le premier à commenter cet article.