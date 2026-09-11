POLITIQUE Présidentielle 2027

Interdiction du voile : Matthieu Valet veut laisser « le peuple décider » par référendum

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Interdiction du voile : Matthieu Valet veut laisser « le peuple décider » par référendum
Interdiction du voile : Matthieu Valet veut laisser « le peuple décider » par référendum

Invité de la matinale de TF1 ce jeudi, Matthieu Valet a défendu la proposition du Rassemblement national visant à interdire le port du voile islamique dans l’espace public. Face aux critiques sur l’applicabilité d’une telle mesure, l’eurodéputé RN défend le recours au référendum : « Qui mieux que le peuple pour décider de son avenir ? »

Le Rassemblement national ne compte pas abandonner l’une de ses propositions les plus controversées pour 2027. Le parti souhaite soumettre directement aux Français l’interdiction du voile islamique dans l’espace public. Pour Matthieu Valet, ancien commissaire de police devenu eurodéputé RN, le sujet dépasse la seule question religieuse : « On défend un projet de société, qui est celui de la liberté de la femme. »

« Qui mieux que le peuple pour décider ? »

Matthieu Valet assume ainsi la volonté du RN de passer par un référendum. « Qui mieux que le peuple pour décider de son avenir et du projet de société qui lui correspond ? », a-t-il lancé. Le parti souhaite ainsi contourner les obstacles politiques traditionnels en faisant directement trancher les électeurs sur cette interdiction.

L’ancien policier estime par ailleurs que la mesure prolongerait dans l’espace public certaines restrictions déjà applicables dans d’autres lieux. « On ne veut ni plus ni moins qu’appliquer dans l’espace public ce qui se fait à l’école », a-t-il défendu, alors que la faisabilité constitutionnelle et européenne d’une interdiction générale fait débat.

Une contravention pour les contrevenantes

Interrogé sur le travail supplémentaire que représenterait une telle interdiction pour les forces de l’ordre, Matthieu Valet assure que les policiers conserveraient leurs priorités. Le non-respect de l’interdiction serait sanctionné par une contravention, et non traité au même niveau que les infractions les plus graves.

« Le narcotrafic, c’est un crime, les violences conjugales ou sur les enfants, ce sont des délits ou des crimes », a-t-il comparé. Une manière pour l’ancien commissaire de répondre à ceux qui estiment que contrôler le port du voile détournerait les policiers de leurs missions prioritaires. À l’approche de 2027, le RN entend ainsi faire de cette proposition et du recours au référendum l’un des marqueurs de son projet présidentiel.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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