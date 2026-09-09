« Les partis de l’étranger » : Marc Fesneau attaque frontalement le RN et LFI

Marc Fesneau, lors d'une réunion du MoDem, critique sévèrement le Rassemblement national et La France insoumise, les accusant de nuire aux intérêts français. Il dénonce leurs positions sur les rapports avec l'étranger et les questions de dette, appelant à un renforcement de la confiance dans les institutions et les capacités du pays.

Lors d’une réunion du MoDem ce mercredi, Marc Fesneau a vivement attaqué le Rassemblement national et La France insoumise, qu’il accuse de défendre des positions contraires aux intérêts français. Le président du groupe démocrate à l’Assemblée nationale estime que les deux formations, chacune à leur manière, seraient devenues « le parti de l’étranger ».

Pour le député du Loir-et-Cher, le RN s’expose à cette accusation en nouant des accords avec Nigel Farage au Royaume-Uni. « Quand vous signez un protocole avec Farage contre les intérêts de la France », a-t-il lancé, en référence au récent rapprochement entre Jordan Bardella et le dirigeant britannique sur les questions migratoires.

« Ils jouent contre les Français »

Marc Fesneau vise également LFI sur la question de la dette. Il reproche aux Insoumis de contester le remboursement de certaines créances publiques et considère qu’une telle stratégie reviendrait paradoxalement à placer davantage la France sous la dépendance des marchés financiers et des créanciers étrangers.

« Quand vous livrez le pays aux marchés en refusant de payer la dette, alors vous jouez contre les Français », résume-t-il. L’ancien ministre accuse plus largement les extrêmes de « chercher les ordres chez les autres, l’argent chez les autres, la soumission chez les autres ».

Marc Fesneau a enfin appelé son camp à refuser « l’esprit de défaite ». Selon lui, la France dispose encore de ressources importantes, de capacités d’innovation et d’une faculté de rebond démontrée lors des crises récentes. Il veut ainsi opposer au discours du « déclassement » une ligne centriste fondée sur la confiance dans les institutions et dans les capacités économiques du pays.