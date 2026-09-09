Présidentielle 2027 : Anne Hidalgo votera pour Raphaël Glucksmann à la primaire de la gauche

Anne Hidalgo annonce son soutien à Raphaël Glucksmann pour la primaire de la gauche en 2027, le qualifiant comme le candidat le plus engagé sur les enjeux écologiques. Elle souligne l'importance d'éviter l'accession de l'extrême droite au pouvoir et souhaite apporter son vote pour faire avancer ces ambitions.

Invitée ce mercredi matin sur France Inter, Anne Hidalgo a annoncé qu’elle participerait « à titre personnel » à la primaire de la gauche et qu’elle voterait pour Raphaël Glucksmann. L’ancienne maire socialiste de Paris considère le dirigeant de Place publique comme le candidat portant le mieux les ambitions écologiques.

Anne Hidalgo sort ainsi de sa réserve dans la bataille qui s’organise à gauche pour 2027. « Je n’ai pas de conseil à donner », a-t-elle d’abord précisé, avant d’annoncer clairement son choix : « Je donnerai toute la force, ne serait-ce que par mon vote personnel, à Raphaël Glucksmann. »

L’écologie au cœur de son choix

Pour l’ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2022, Raphaël Glucksmann est notamment celui qui pousse le plus fortement les enjeux liés à « la crise climatique », à la transformation de l’économie et à celle de l’agriculture. Un soutien significatif pour le candidat de Place publique alors que les discussions se poursuivent sur le périmètre et les modalités de la primaire.

Anne Hidalgo inscrit également son choix dans la perspective du second tour de 2027 et de la progression du Rassemblement national. Son objectif prioritaire, affirme-t-elle, est d’« éviter que l’extrême droite n’accède au pouvoir ». Elle entend donc participer personnellement à la primaire et apporter son suffrage à Raphaël Glucksmann.