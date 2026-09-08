Bardella accuse Mélenchon de promettre « la désunion et la guerre civile »

Dans une interview accordée à Bloomberg en marge de son déplacement au Royaume-Uni pour le congrès de Nigel Farage, Jordan Bardella a vivement attaqué le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Le président du Rassemblement national estime que l’arrivée au pouvoir de La France insoumise représenterait « le plus grand cauchemar pour l’économie française ».
Interrogé sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon d’annuler une partie de la dette publique détenue par la Banque centrale, Jordan Bardella a dénoncé « le monde imaginaire et fantasmé de l’extrême gauche ». Selon lui, une telle mesure provoquerait surtout une perte de confiance des créanciers envers la France.
« Une promesse de désunion et de guerre civile »
Le président du RN estime que la priorité doit au contraire être de restaurer la crédibilité financière du pays. « Le lien de confiance qui unit la France avec ses créanciers est extrêmement précieux », affirme-t-il, jugeant que cette confiance a été fragilisée ces dernières années.
Jordan Bardella a ensuite élargi sa critique au projet politique de Jean-Luc Mélenchon, qu’il décrit comme « dangereux » et porteur d’une « promesse de désunion, de guerre civile ». Il assure que le RN se battra pour proposer en 2027 une alternance qu’il veut « démocratique, pacifique, républicaine » et tournée vers la prospérité économique.
Pour le président du RN, l’hypothèse d’une victoire de Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être écartée. « Tout peut arriver dans cette élection présidentielle », prévient-il, faisant clairement du leader insoumis l’un de ses principaux adversaires dans la course à l’Élysée.
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