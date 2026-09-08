Bardella accuse Mélenchon de promettre « la désunion et la guerre civile »

Jordan Bardella critique sévèrement le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, le qualifiant de danger pour l’économie française et de promesse de désunion. Il met en garde contre l'annulation de la dette publique, arguant que cela minerait la confiance des créanciers. Bardella évoque un RN déterminé à proposer une alternative pacifique pour l'élection présidentielle de 2027.

Dans une interview accordée à Bloomberg en marge de son déplacement au Royaume-Uni pour le congrès de Nigel Farage, Jordan Bardella a vivement attaqué le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Le président du Rassemblement national estime que l’arrivée au pouvoir de La France insoumise représenterait « le plus grand cauchemar pour l’économie française ».

Interrogé sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon d’annuler une partie de la dette publique détenue par la Banque centrale, Jordan Bardella a dénoncé « le monde imaginaire et fantasmé de l’extrême gauche ». Selon lui, une telle mesure provoquerait surtout une perte de confiance des créanciers envers la France.

« Une promesse de désunion et de guerre civile »

Le président du RN estime que la priorité doit au contraire être de restaurer la crédibilité financière du pays. « Le lien de confiance qui unit la France avec ses créanciers est extrêmement précieux », affirme-t-il, jugeant que cette confiance a été fragilisée ces dernières années.

Jordan Bardella a ensuite élargi sa critique au projet politique de Jean-Luc Mélenchon, qu’il décrit comme « dangereux » et porteur d’une « promesse de désunion, de guerre civile ». Il assure que le RN se battra pour proposer en 2027 une alternance qu’il veut « démocratique, pacifique, républicaine » et tournée vers la prospérité économique.

Pour le président du RN, l’hypothèse d’une victoire de Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être écartée. « Tout peut arriver dans cette élection présidentielle », prévient-il, faisant clairement du leader insoumis l’un de ses principaux adversaires dans la course à l’Élysée.