POLITIQUE Présidentielle 2027

Bardella accuse Mélenchon de promettre « la désunion et la guerre civile »

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Bardella accuse Mélenchon de promettre « la désunion et la guerre civile »
Bardella accuse Mélenchon de promettre « la désunion et la guerre civile »

Dans une interview accordée à Bloomberg en marge de son déplacement au Royaume-Uni pour le congrès de Nigel Farage, Jordan Bardella a vivement attaqué le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Le président du Rassemblement national estime que l’arrivée au pouvoir de La France insoumise représenterait « le plus grand cauchemar pour l’économie française ».

Interrogé sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon d’annuler une partie de la dette publique détenue par la Banque centrale, Jordan Bardella a dénoncé « le monde imaginaire et fantasmé de l’extrême gauche ». Selon lui, une telle mesure provoquerait surtout une perte de confiance des créanciers envers la France.

« Une promesse de désunion et de guerre civile »

Le président du RN estime que la priorité doit au contraire être de restaurer la crédibilité financière du pays. « Le lien de confiance qui unit la France avec ses créanciers est extrêmement précieux », affirme-t-il, jugeant que cette confiance a été fragilisée ces dernières années.

Jordan Bardella a ensuite élargi sa critique au projet politique de Jean-Luc Mélenchon, qu’il décrit comme « dangereux » et porteur d’une « promesse de désunion, de guerre civile ». Il assure que le RN se battra pour proposer en 2027 une alternance qu’il veut « démocratique, pacifique, républicaine » et tournée vers la prospérité économique.

Pour le président du RN, l’hypothèse d’une victoire de Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être écartée. « Tout peut arriver dans cette élection présidentielle », prévient-il, faisant clairement du leader insoumis l’un de ses principaux adversaires dans la course à l’Élysée.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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