Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Horizons transforme son bureau politique en comité de campagne d’Édouard Philippe

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Présidentielle 2027 : Horizons transforme son bureau politique en comité de campagne d’Édouard Philippe
Présidentielle 2027 : Horizons transforme son bureau politique en comité de campagne d’Édouard Philippe

Édouard Philippe accélère la structuration de sa campagne présidentielle. Selon les informations de BFMTV, le bureau politique d’Horizons va être élargi mardi 8 septembre pour devenir officiellement le comité de campagne du candidat. La nouvelle instance doit réunir non seulement les cadres historiques du parti, mais aussi les ministres, parlementaires et grands élus qui ont récemment rallié l’ancien Premier ministre.

Cette transformation intervient après plusieurs semaines marquées par une série de soutiens venus au-delà d’Horizons. Gérald Darmanin, Maud Bregeon, Mathieu Lefèvre et Benjamin Haddad, tous issus ou proches du bloc présidentiel, ont notamment choisi Édouard Philippe pour 2027. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, l’a présenté fin août comme le candidat « le mieux placé » pour rassembler le centre et élargir vers la droite.

Une campagne qui veut dépasser Horizons

Le comité doit se réunir mardi après-midi à Paris. L’objectif est de transformer progressivement le parti fondé par Édouard Philippe en une structure de campagne beaucoup plus large. La direction actuelle d’Horizons compte déjà parmi ses principales figures Christophe Béchu, Gilles Boyer, Christelle Morançais, Arnaud Robinet ou encore Christian Estrosi.

Cette stratégie de ralliements est assumée depuis plusieurs mois par le camp Philippe : elle vise à installer l’ancien Premier ministre comme le candidat capable de réunir la droite et le centre et d’éviter, selon ses soutiens, un second tour Marine Le Pen–Jean-Luc Mélenchon. Édouard Philippe doit toutefois toujours composer avec la candidature concurrente de Gabriel Attal et avec Bruno Retailleau, qui refuse lui aussi de renoncer.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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