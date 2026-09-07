Les arnaques au faux conseiller bancaire ont bondi de 34% en 2025

En 2025, les arnaques au faux conseiller bancaire augmentent de 34%, avec plus de 500 millions d'euros dérobés. Les escrocs utilisent des informations personnelles pour se faire passer pour des employés de banque, incitant les victimes à fournir leurs codes d'accès sous prétexte d'opérations suspectes. Les autorités insistent sur la nécessité de rester vigilant.

Les arnaques au faux conseiller bancaire ont explosé en 2025, avec une hausse de 34% sur l’année. Cette fraude, qui consiste à se faire passer pour un employé de banque afin d’obtenir les codes d’accès des victimes, a permis aux escrocs de dérober plus de 500 millions d’euros aux ménages français. Les pirates exploitent souvent des données personnelles obtenues lors de piratages massifs, rendant leur approche particulièrement crédible.

Une escroquerie qui mise sur l’urgence

Les victimes reçoivent un appel ou un message prétendument envoyé par leur banque, alertant d’une opération suspecte sur leur compte. Le faux conseiller demande alors de confirmer ou d’annuler la transaction, réclamant codes secrets et identifiants. La manipulation psychologique joue un rôle central dans cette escroquerie qui prospère sur l’urgence créée artificiellement.

Cette criminalité financière s’inscrit dans un contexte où la fraude organisée s’intensifie en France. Les autorités appellent à la vigilance maximale et rappellent qu’aucune banque ne demande jamais les codes confidentiels par téléphone ou par message.