Aubervilliers : un enfant de deux ans tué dans une explosion, le quartier sous le choc

Une explosion survenue rue Paul Verlaine à Aubervilliers a causé la mort d'un enfant de deux ans et blessé sept personnes, dont trois gravement. Selon les premières investigations, la déflagration serait due à une fuite de gaz, poussant les autorités à ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances précises de cette tragédie.

Une violente explosion a ravagé samedi soir un pavillon situé rue Paul Verlaine, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Le bilan est particulièrement lourd : un enfant de deux ans est mort et sept personnes ont été blessées, dont trois se trouvaient en urgence absolue. Selon les premiers éléments communiqués aux autorités, l’explosion aurait été provoquée par une fuite de gaz. Une enquête judiciaire a été ouverte sous l’autorité du parquet de Bobigny afin de déterminer précisément les circonstances du drame.

Les secours ont déployé un important dispositif après l’explosion. Environ 110 pompiers de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ont été mobilisés, avec notamment des équipes spécialisées dans le sauvetage en milieu urbain et des unités cynotechniques. La préfecture avait dans un premier temps signalé un « incident » dans la rue et instauré un périmètre de sécurité, sans alors révéler la nature exacte des événements. Les opérations ont duré plusieurs heures pour sécuriser le secteur et rechercher d’éventuelles victimes.

Un quartier bouleversé au lendemain de l’explosion

Dimanche matin, les habitants ont découvert les importants dégâts provoqués par l’explosion. Dans ce quartier pavillonnaire, la violence de la déflagration a profondément marqué les riverains. Une voisine raconte avoir senti son immeuble trembler avant de voir une épaisse fumée noire s’élever dans le secteur. Elle évoque également une forte odeur de gaz et compare la scène à « une guerre » ou à « une bombe », témoignant de la brutalité de l’explosion.

Alors que les victimes sont toujours prises en charge, les investigations doivent désormais permettre d’établir avec précision l’origine de la fuite et les circonstances ayant conduit à l’explosion. Les équipes de secours ont également dû empêcher que le sinistre ne provoque de nouvelles victimes dans le voisinage. Le maire d’Aubervilliers, Sofienne Karroumi, a salué l’intervention des pompiers, policiers, services de secours ainsi que des équipes de GRDF et d’Enedis, mobilisés pendant plusieurs heures sur les lieux.