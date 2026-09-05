Un homme abattu en pleine rue près de Lyon : les enquêteurs cherchent encore le mobile

Un homme a été abattu vendredi à Vaulx-en-Velin, alors qu'il était dans sa voiture. Les enquêteurs cherchent à établir les circonstances exactes de l'attaque et le mobile, sans privilégier pour l'instant un lien avec le narcotrafic, malgré le contexte de violence dans la région.

Un homme a été tué par balle vendredi soir à Vaulx-en-Velin, dans l’est de l’agglomération lyonnaise. La victime se trouvait au volant de sa voiture, stationnée dans un quartier populaire de la commune, lorsqu’un ou plusieurs individus ont ouvert le feu depuis un autre véhicule. Touché au thorax, l’homme n’a pas survécu à ses blessures. Le ou les tireurs ont immédiatement pris la fuite.

Les faits se sont produits vers 23 heures, à proximité d’un vaste marché aux puces. Selon les premiers éléments communiqués par une source proche de l’enquête, le véhicule des agresseurs est arrivé à hauteur de celui de la victime avant que les coups de feu ne soient tirés. Pour l’heure, les circonstances précises de l’attaque restent floues, tout comme l’identité de la victime et celle de son ou ses meurtriers.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet homicide et surtout d’en comprendre le mobile. Les enquêteurs devront notamment établir si la victime était spécifiquement visée et si le tireur connaissait sa cible. À ce stade, aucune piste ne semble officiellement privilégiée.

Le spectre du narcotrafic déjà présent dans les esprits

L’affaire intervient toutefois dans un contexte particulièrement tendu dans l’agglomération lyonnaise. Plusieurs communes de l’est lyonnais sont régulièrement confrontées à des règlements de comptes et à des violences liées aux rivalités entre réseaux criminels impliqués dans le trafic de stupéfiants. Vaulx-en-Velin figure parmi les secteurs concernés par cette pression.

Le bilan de l’année 2026 illustre l’ampleur du phénomène. Au moins six homicides liés au narcotrafic ont été recensés dans l’agglomération lyonnaise depuis janvier, selon les éléments disponibles. Mais il serait prématuré de rattacher automatiquement le meurtre commis vendredi à cette série. Les enquêteurs n’ont, à ce stade, établi aucun lien entre cette nouvelle victime et les réseaux de drogue.

Cette prudence est d’autant plus importante que l’agglomération lyonnaise a également connu d’autres violences mortelles sans rapport avec le trafic de stupéfiants. Le 11 mai, trois personnes étrangères à ce milieu avaient notamment péri dans l’incendie volontaire d’un immeuble à Décines-Charpieu.

Le meurtre de Vaulx-en-Velin ajoute donc un nouvel épisode violent à une année déjà marquée par plusieurs homicides dans l’agglomération. Mais derrière les statistiques et le contexte local, l’enjeu immédiat reste de comprendre ce qui s’est réellement passé vendredi soir. Les investigations devront désormais déterminer si cet assassinat relève d’un règlement de comptes, d’un conflit personnel ou d’un tout autre mobile.