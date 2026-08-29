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Caen : le conducteur soupçonné d’avoir foncé sur la foule mis en examen pour assassinats

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Caen : le conducteur soupçonné d’avoir foncé sur la foule mis en examen pour assassinats
Caen : le conducteur soupçonné d’avoir foncé sur la foule mis en examen pour assassinats

L’automobiliste soupçonné d’avoir volontairement percuté un groupe de personnes mercredi soir près de la gare de Caen a été mis en examen pour assassinats et tentatives d’assassinats. L’attaque a fait deux morts et neuf blessés. Le conducteur, âgé de 26 ans, a été placé en détention provisoire.

Le suspect est un ressortissant russe d’origine tchétchène résidant régulièrement en France. Il n’avait jamais été condamné et n’était pas connu des services de renseignement. Aucun élément lié à une radicalisation ou à une motivation politique n’a été découvert à ce stade, conduisant le parquet à écarter la piste terroriste.

Une trajectoire volontairement dirigée vers les victimes

Les premières constatations indiquent que le conducteur aurait dévié sa trajectoire pour atteindre un groupe d’une dizaine de jeunes hommes après une altercation. Il n’aurait ni freiné ni tenté de les éviter. Les deux personnes décédées, âgées de 28 et 35 ans, étaient de nationalité afghane. Les blessés ont entre 17 et 36 ans et plusieurs souffrent de fractures aux jambes.

Les enquêteurs étudient notamment l’existence de tensions entre membres des communautés tchétchène et afghane ainsi que la piste d’un différend amoureux. Aucun lien avec le trafic de stupéfiants signalé aux abords de la gare n’a été établi. Après les faits, le conducteur avait pris la fuite avant d’être interpellé par les gendarmes à Ouistreham, à une vingtaine de kilomètres de Caen.

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