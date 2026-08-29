Frappe russe sur un entrepôt près de Kiev, au moins 27 morts

Une frappe russe a ciblé un entrepôt près de Kiev, entraînant la mort d'au moins 27 personnes le 29 août 2026. Cette attaque survient dans un contexte de tensions militaires entre les deux pays, après une série d'offensives récentes. Parallèlement, l'Ukraine a renouvelé sa direction au ministère de la Défense.

Une frappe russe a touché un entrepôt situé près de Kiev ce 29 août 2026, faisant au moins 27 morts. L’attaque survient dans un contexte de tensions militaires persistantes entre la Russie et l’Ukraine.

Au moins 27 personnes ont perdu la vie après qu’une frappe russe a visé un entrepôt en périphérie de Kiev. L’attaque a été rapportée le 29 août 2026, sans que les autorités ukrainiennes n’aient encore précisé la nature exacte du site touché ni communiqué de bilan définitif.

Ce bombardement s’inscrit dans une série d’offensives récentes. Mi-août, des frappes qualifiées de massives avaient déjà causé la mort d’au moins 19 personnes en Russie et en Ukraine lors d’une même séquence d’attaques.

Sur le plan politique, l’Ukraine a récemment procédé à un remaniement à la tête de son ministère de la Défense, Yevhenii Khmara ayant été nommé à ce poste le 20 août 2026.