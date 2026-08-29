POLITIQUE

Présidentielle 2027 : François Baroin entretient le mystère et juge « inconcevable » l’absence d’un candidat gaulliste

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Présidentielle 2027 : François Baroin entretient le mystère et juge « inconcevable » l’absence d’un candidat gaulliste
Présidentielle 2027 : François Baroin entretient le mystère et juge « inconcevable » l’absence d’un candidat gaulliste

François Baroin refait parler de lui à l’approche de la présidentielle. Invité aux universités d’été du Laboratoire de la République à Sens, le maire LR de Troyes continue d’entretenir le doute sur une éventuelle candidature en 2027 et insiste sur la nécessité, selon lui, qu’un candidat clairement gaulliste soit présent dans la course.

Discret depuis plusieurs mois, François Baroin a profité de cette rentrée politique pour remettre les territoires au centre de son discours. Aux côtés notamment de Xavier Bertrand, Carole Delga et Hervé Marseille, il a dénoncé un modèle français trop centralisé et appelé à redonner davantage de responsabilités aux collectivités locales. Pour lui, cette question doit devenir l’un des grands thèmes de la prochaine campagne présidentielle.

Plus d’autonomie pour les collectivités

François Baroin plaide notamment pour une véritable autonomie fiscale des communes, affaiblie selon lui par la suppression de la taxe d’habitation. Il souhaite restaurer un lien direct entre les habitants et le financement des services publics locaux, estimant que propriétaires, locataires ou personnes de passage doivent pouvoir contribuer aux dépenses des territoires dont ils bénéficient.

Reste la question qui agite déjà la droite : François Baroin sera-t-il lui-même candidat ? L’ancien ministre ne ferme toujours pas la porte et son entourage assure qu’il « y réfléchit ». Son retour à Sens, à quelques mois du scrutin, nourrit donc les spéculations alors que les candidatures se multiplient déjà à droite et au centre.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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