Entrevue POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Ségolène Royal défend sa candidature et lance « Ne les laissez pas vous faire peur »

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Présidentielle 2027 : Ségolène Royal défend sa candidature et lance « Ne les laissez pas vous faire peur »
Présidentielle 2027 : Ségolène Royal défend sa candidature et lance « Ne les laissez pas vous faire peur »

Ségolène Royal a défendu ce samedi sa candidature à la primaire socialiste et démocratique prévue en octobre. Arrivée aux journées d’été du PS à Blois, l’ancienne candidate à la présidentielle de 2007 a appelé les Français à ne pas céder à la peur et mis en avant son expérience gouvernementale pour justifier son retour dans la bataille.

« Ne les laissez pas vous faire peur », a-t-elle lancé, estimant que la France se trouve dans un « état catastrophique » et que les Français sont aujourd’hui profondément inquiets. À 72 ans, l’ancienne ministre assure vouloir participer à la primaire parce que les grands sujets du moment sont, selon elle, précisément ceux sur lesquels elle a déjà travaillé au cours de sa carrière.

Énergie, climat et protection de l’enfance

Ségolène Royal a notamment rappelé avoir bloqué le prix de l’électricité lorsqu’elle était ministre de l’Écologie et de l’Énergie en 2014. Elle veut faire du maintien d’une énergie accessible une priorité, à la fois pour les ménages et les entreprises. Autre axe central de sa candidature : la lutte contre le dérèglement climatique, qu’elle présente aussi comme une opportunité de créer de l’activité, des emplois et du « bien-être ».

L’ancienne présidente de région veut également imposer une « tolérance zéro » concernant les violences faites aux enfants et annonce que son premier déplacement de campagne sera consacré à ce sujet. Elle dénonce notamment le manque d’attention porté aux maltraitances et aux abus sexuels visant les mineurs.

Ségolène Royal met enfin en avant son expérience de ministre, de parlementaire et de présidente de région pour défendre sa capacité à gouverner. Elle refuse en revanche d’entrer dans les spéculations autour d’une éventuelle candidature de François Hollande à la primaire. « Je respecte tout le monde et je parle aux Français. Je ne parle pas aux autres candidats », a-t-elle répondu, préférant concentrer sa campagne sur ce qu’elle présente comme un objectif central : reconstruire « la solidité de l’État ».

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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