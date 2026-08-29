Franceinfo supprime le maquillage pour ses invités dès lundi : la CGT dénonce une nouvelle mesure d’économie

Franceinfo annonce une suppression du maquillage pour la majorité de ses invités à partir du 31 août, une décision critiquée par la CGT qui y voit une mesure d'économie préjudiciable aux professionnels et à l'image de la chaîne. Malgré une exception pour les politiques, le syndicat redoute des conséquences sur l'attractivité de Franceinfo.

Franceinfo s’apprête à dévoiler son nouveau plateau et sa nouvelle régie lundi 31 août. Mais cette rentrée, qui doit marquer le renouvellement de la chaîne d’information du service public, s’accompagne d’une mesure d’économie qui provoque la colère de la CGT : la quasi-suppression du maquillage pour les invités reçus à l’antenne. La décision a été annoncée aux salariés jeudi 27 août.

Plus de maquillage pour la majorité des invités

À compter du lundi 31 août, les invités de Franceinfo ne bénéficieront donc plus systématiquement du service de maquillage avant leur passage à l’antenne. Une pratique que la chaîne publique avait jusqu’ici conservée, contrairement aux principales chaînes d’information privées, qui ont largement abandonné le maquillage des invités depuis la période du Covid. La mesure arrive au moment où Franceinfo veut justement donner un nouveau visage à son antenne. Le nouveau plateau doit accompagner une évolution plus large de la chaîne, qui souhaite être plus réactive et davantage identifiable. La direction avait préparé cette transformation au cours de l’été, avec notamment plusieurs semaines de répétitions et de journaux tests avant la rentrée.

Une exception pour les responsables politiques

Le maquillage ne disparaîtra toutefois pas complètement. Selon les modalités annoncées aux salariés, une exception est prévue pour les hommes politiques invités dans la matinale ainsi qu’à 18h. Ceux-ci pourront continuer à être pris en charge par les professionnels du maquillage. Une différence de traitement que la CGT France Télévisions épingle dans son communiqué. Le syndicat dénonce une mesure qui touche directement les professionnels concernés et réduit leur volume de travail.

Une vacation supprimée chaque jour

Derrière la disparition du maquillage pour une grande partie des invités se trouve en effet une réduction des heures de travail. Selon la CGT, la nouvelle organisation représente « une vacation par jour en moins pour le service », celle du soir. Le syndicat souligne que cette réduction entraîne la disparition d’éléments variables de rémunération pour certains salariés. Les intermittents sont également concernés puisque la diminution du nombre de vacations signifie mécaniquement moins de journées de travail à assurer. La CGT considère ainsi que les économies réalisées par Franceinfo sont supportées directement par les professionnels du maquillage, une activité déjà touchée par plusieurs réorganisations au sein de France Télévisions.

La CGT redoute également une dégradation à l’antenne

Le syndicat ne limite pas ses critiques aux conséquences sociales. Il estime que l’absence de maquillage d’une grande partie des invités entraînera également « un rendu antenne détérioré ». La CGT y voit par ailleurs « encore un signe de l’importation sur le Canal 16 du modèle BFM ». Cette crainte d’une « BFMisation » de Franceinfo avait déjà été exprimée en interne au cours des derniers mois. Lors d’un CSE organisé en juin, la nouvelle direction avait défendu une autre approche, expliquant notamment vouloir davantage s’inspirer du fonctionnement de Franceinfo radio.

« Les invités choisissent en priorité le service public »

La CGT avance également un argument plus inattendu : le maintien du maquillage constituerait jusqu’ici un avantage pour Franceinfo lorsqu’il faut convaincre certains invités de venir sur son plateau. Selon le syndicat, les professionnels du secteur auraient pu expliquer à la direction que la présence de ce service fait partie des raisons pour lesquelles certains invités « choisissent en priorité, quand ils le peuvent, le service public ». La CGT estime donc que l’économie réalisée pourrait également avoir des conséquences sur l’attractivité de la chaîne auprès de ses invités.

La CGT demande à France Télévisions de faire marche arrière

Le syndicat réclame désormais officiellement l’abandon de la mesure. Il demande à la direction de France Télévisions « de revenir sur cette décision », qu’il considère incompatible avec le renouvellement annoncé de Franceinfo. La polémique tombe au moment où la chaîne publique mise beaucoup sur sa rentrée. Après plusieurs semaines de préparation, Franceinfo doit présenter lundi son nouveau dispositif aux téléspectateurs, avant de célébrer le 1er septembre ses dix ans d’existence. Le nouveau plateau devait symboliser le changement d’époque de la chaîne. La question du maquillage vient désormais s’inviter dans cette rentrée.