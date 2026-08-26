Incendies : Gims, Renaud, Zazie, Obispo… M6 et RTL réunissent ce jeudi les stars pour un grand concert solidaire

Ce jeudi 27 août, le concert solidaire "Solidarité Incendies" rassemble des artistes français tels que Gims, Renaud et Zazie pour soutenir les victimes des incendies de l'été dernier. Diffusé en direct depuis Bordeaux, l'événement vise à récolter des fonds pour la Fondation de France, avec plus de 10 000 spectateurs attendus.

La chanson française se mobilise pour les victimes des incendies qui ont frappé la France cet été. Jeudi 27 août à 21h10, M6 et RTL diffuseront en direct Solidarité Incendies : le grand concert, une soirée exceptionnelle organisée depuis l’Arkéa Arena de Floirac, près de Bordeaux. Gims, Pascal Obispo, Zazie, Renaud, -M-, Julien Clerc, Bénabar ou encore Gaëtan Roussel font partie des nombreux artistes annoncés. Présenté par Julien Courbet, accompagné d’Élodie Gossuin et Éric Jean-Jean, le concert doit permettre de récolter des fonds pour venir en aide aux sinistrés et à leurs familles. L’intégralité des bénéfices générés par l’événement sera reversée à la Fondation de France.

Julien Courbet aux commandes d’une soirée exceptionnelle

La mobilisation prendra une dimension nationale jeudi soir. À partir de 21h10, M6 diffusera le concert en direct, tandis que RTL le retransmettra simultanément à la radio. La soirée sera également accessible sur M6+. Julien Courbet assurera la présentation aux côtés d’Élodie Gossuin et d’Éric Jean-Jean. Le choix de Bordeaux n’est pas anodin : la Gironde figure parmi les territoires durement frappés par les incendies de cet été. L’événement a été monté rapidement avec la mobilisation d’artistes, de personnalités des médias, de professionnels du spectacle, d’acteurs locaux, de pompiers et de bénévoles.

Gims, Renaud, Zazie, Pascal Obispo : une affiche impressionnante

De nombreuses figures de la chanson française ont accepté de participer. Gims, Pascal Obispo, Zazie, Helena, -M- et Renaud seront notamment présents sur la scène de l’Arkéa Arena. Julien Clerc, Jeanne Mas, Bénabar, Natasha St-Pier, Cali, David & Jonathan, Ycare, Superbus, Axel Bauer, Gauvain Sers, Noé Preszow et Gaëtan Roussel complètent l’affiche annoncée pour cette soirée. Une programmation particulièrement large, réunissant plusieurs générations d’artistes autour d’une même cause.

Plus de 10 000 spectateurs attendus à Bordeaux

La mobilisation du public a elle aussi été immédiate. Les 10 000 billets initialement proposés pour assister au concert ont été vendus en seulement quelques heures après l’ouverture de la billetterie le 6 août. La moitié des places avait trouvé preneur en une vingtaine de minutes et les trois quarts étaient déjà réservés à midi. Une centaine de places supplémentaires ont ensuite été proposées, portant la jauge annoncée à environ 10 100 spectateurs. Le concert se jouera donc devant une Arkéa Arena pleine, tandis qu’un public beaucoup plus large pourra suivre la soirée en direct à la télévision, à la radio et en streaming.

Les bénéfices reversés à la Fondation de France

Au-delà des prestations musicales, l’objectif de la soirée est de récolter de l’argent pour les populations touchées par les incendies. L’intégralité des bénéfices générés par le concert sera reversée à la Fondation de France. Un appel aux dons sera également lancé pendant la soirée. Les sommes récoltées doivent servir à accompagner les victimes et les territoires sinistrés, notamment pour répondre aux besoins de première nécessité et participer à la reconstruction. La Fondation de France avait lancé dès le 27 juillet un appel à la générosité face aux conséquences des incendies et des épisodes de canicule. Son dispositif prévoit notamment une aide aux populations les plus vulnérables, un soutien aux professionnels mobilisés sur le terrain et un accompagnement des territoires touchés.

Un concert organisé après un été dévastateur

L’opération est née après les violents incendies qui ont touché plusieurs régions françaises au cours de l’été 2026. La Gironde, les Landes et le Var figurent notamment parmi les territoires concernés. Au-delà des surfaces détruites, les incendies ont laissé derrière eux des familles ayant perdu leur logement ou une partie de leurs biens, ainsi que des exploitants, artisans et acteurs locaux dont l’activité a été directement affectée. C’est pour leur venir en aide que les artistes réunis à Bordeaux monteront sur scène jeudi soir. Solidarité Incendies : le grand concert sera diffusé jeudi 27 août à partir de 21h10, en direct sur M6, M6+ et RTL.