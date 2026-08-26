Budget : Bruno Le Maire favorable à une contribution des très grosses fortunes

Bruno Le Maire propose d’imposer davantage les très grosses fortunes pour soutenir le redressement des finances publiques, tout en plaidant pour désindexer certaines dépenses de l’inflation pour réduire le déficit. Il s’oppose à la taxation des héritages et défend une règle d'or constitutionnelle pour l'équilibre budgétaire.

Bruno Le Maire appelle à faire contribuer davantage les très grosses fortunes dans le cadre du redressement des finances publiques. L’ancien ministre de l’Économie estime également nécessaire de désindexer certaines dépenses de l’inflation afin de réduire rapidement le déficit. « Il est très important qu’on demande une contribution aux très grosses fortunes », a déclaré mercredi 26 août l’ancien locataire de Bercy sur BFMTV. Bruno Le Maire estime que les recettes supplémentaires pourraient notamment servir à financer « des services d’urgence dans les hôpitaux et des universités ». Il assure toutefois ne pas se reconnaître dans une démarche socialiste.

Des mesures d’économies pour réduire le déficit

L’ancien ministre propose également de désindexer les pensions de retraite, les minima sociaux et le barème de l’impôt sur le revenu de l’évolution des prix. Selon lui, « la désindexation est le seul frein d’urgence pour éviter d’aller dans le mur ». Les petites retraites devraient toutefois, selon sa proposition, rester protégées et continuer à évoluer avec l’inflation. Bruno Le Maire défend par ailleurs l’instauration d’une « règle d’or » sur l’équilibre des comptes publics, inscrite dans la Constitution. Il souhaite aussi accorder au ministre des Finances un droit de veto sur les dépenses proposées par les autres ministres et réduire le droit d’amendement des parlementaires lorsqu’il entraîne, selon lui, de nouvelles dépenses.

Pas de hausse de la taxation des héritages

L’ancien ministre s’oppose en revanche à une taxation des héritages dès le premier euro, proposition défendue par la CFDT. « Les classes moyennes paient déjà trop de droits de succession », estime-t-il. Bruno Le Maire affirme que l’objectif n’est pas simplement de récupérer « un milliard ou deux » auprès des plus riches, mais de rechercher une plus grande efficacité dans la réduction du déficit public. Après avoir quitté Bercy en 2024, Bruno Le Maire affirme par ailleurs ne pas être candidat à l’élection présidentielle de 2027.