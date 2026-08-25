Marseille : trois policiers accusent Sébastien Delogu d’outrage après une vive altercation

Trois policiers portent plainte pour outrage contre Sébastien Delogu, député de La France insoumise, après une vive altercation lors d'une intervention dans son immeuble. Delogu conteste les accusations et son avocat prévoit de contre-attaquer pour violences. Ce conflit survient alors qu'il doit également comparaître pour d'autres affaires judiciaires.

Trois policiers marseillais ont déposé plainte pour outrage contre Sébastien Delogu, député La France insoumise des Bouches-du-Rhône. Les agents intervenaient dans un immeuble où réside le parlementaire afin d’interpeller un suspect dans une enquête portant sur le vol d’une montre de luxe. Une altercation aurait alors éclaté entre les fonctionnaires et l’élu.

Selon une source policière, Sébastien Delogu aurait entravé l’intervention et affirmé qu’il était « la République ». Le parquet de Marseille a ouvert une enquête de flagrance pour établir le déroulement exact de l’incident. À ce stade, les accusations formulées par les policiers sont contestées par le député et n’ont pas encore été examinées par un tribunal.

L’avocat du député annonce une plainte contre les policiers

Me Yones Taguelmint livre une version très différente. Selon lui, son client rentrait chez lui vers 15 h 30 lorsqu’il a découvert un homme empêchant la fermeture de la porte de l’immeuble. Sébastien Delogu lui aurait demandé de décliner son identité, sans obtenir de réponse, et aurait ignoré qu’il s’agissait d’un policier en civil. Son avocat affirme vouloir déposer plainte pour des violences physiques et verbales imputées aux agents.

Cette nouvelle affaire intervient alors que Sébastien Delogu doit comparaître le 21 octobre devant le tribunal correctionnel de Marseille dans un autre dossier concernant la diffusion sur les réseaux sociaux d’informations personnelles provenant de documents volés. Le député avait également été condamné en février 2025 à 5 000 euros d’amende pour des violences commises lors d’un blocus lycéen. Dans l’affaire actuelle, il reste présumé innocent.