Primaire à gauche : l’accord entre le PS et Glucksmann encore suspendu à un vote

Le Parti socialiste et Place publique sont en attente d'un vote crucial concernant leur primaire pour l'élection présidentielle de 2027. Quatre candidats se sont déjà déclarés, tandis que des critiques émergent sur la cotisation de 15 euros pour voter. Des divergences subsistent également sur un éventuel accord législatif avec La France insoumise.

Le Parti socialiste et Place publique doivent valider ce mardi soir les modalités de leur primaire en vue de l’élection présidentielle de 2027. L’accord sera soumis au Conseil national du PS et à l’Assemblée politique nationale de la formation dirigée par Raphaël Glucksmann.

Le scrutin électronique uninominal doit se dérouler en deux tours. Le premier aura lieu les 9 et 10 octobre, puis le second les 16 et 17 octobre. Les prétendants devront officiellement déposer leur candidature entre le 1er et le 15 septembre.

Quatre candidats déjà dans la course

Raphaël Glucksmann, les députés socialistes Philippe Brun et Jérôme Guedj ainsi que Ségolène Royal ont déjà annoncé leur intention de participer. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, n’a pas encore dévoilé sa décision. La Gauche républicaine et socialiste d’Emmanuel Maurel pourrait également rejoindre le processus.

Pour être admis, les candidats devront réunir différents parrainages parmi les membres du Conseil national du PS, les parlementaires, les élus locaux ou les maires. Ce dispositif doit permettre d’écarter les candidatures purement symboliques tout en ouvrant la compétition au-delà des seuls dirigeants des deux formations organisatrices.

Les 15 euros demandés aux électeurs font débat

Les militants à jour de cotisation pourront voter, tout comme les personnes qui adhéreront à l’une des deux formations. Les sympathisants ne souhaitant pas rejoindre un parti pourront verser une contribution à une structure spécialement créée pour financer le scrutin. La cotisation sera fixée à 15 euros, ou à 10 euros pour les personnes disposant de faibles revenus.

Ce tarif est contesté par Philippe Brun, Ségolène Royal et plusieurs responsables socialistes, qui craignent qu’il réduise la participation. Une autre divergence subsiste autour de La France insoumise. Le PS a obtenu que la charte commune n’exclue pas explicitement un futur accord législatif avec LFI, contrairement au souhait de Raphaël Glucksmann. Derrière l’organisation technique de la primaire se joue donc déjà la ligne politique du candidat qui représentera la gauche sociale-démocrate en 2027.