Le NPA-Anticapitaliste renonce à présenter un candidat et rallie Mélenchon en 2027

Le NPA-Anticapitaliste a annoncé lundi qu’il ne présentera aucun candidat pour l’élection présidentielle de 2027. Cette branche du Nouveau Parti anticapitaliste, issue de la scission du mouvement en 2024, a fait connaître sa décision par un communiqué officiel. Philippe Poutou, qui avait porté les couleurs du parti en 2012, 2017 et 2022, ne se représentera donc pas. La formation privilégie désormais une stratégie de ralliement à Jean-Luc Mélenchon, figure incontournable de La France insoumise.

Une union face à l’extrême droite

Cette décision s’explique avant tout par la volonté d’éviter la dispersion des voix de la gauche radicale. Le NPA-Anticapitaliste estime nécessaire de constituer une candidature de rassemblement de la gauche de rupture face à ce qu’il qualifie de danger de l’extrême droite. D’orientation plus réformiste que le NPA-Révolutionnaires, l’autre branche issue de la scission qui présentera sa propre candidate, le NPA-A compte dans ses rangs les figures historiques que sont Philippe Poutou et Olivier Besancenot.

Ce positionnement stratégique marque un tournant pour une formation habituée à présenter ses propres candidats. La recherche d’une union autour de Jean-Luc Mélenchon illustre les recompositions en cours à l’extrême gauche française. Reste à voir si cette démarche permettra effectivement de fédérer un camp divisé depuis des années sur les questions d’alliance et de stratégie électorale.