Treize parlementaires écologistes veulent une alliance avec LFI pour la présidentielle

Un courrier interne signé par treize élus écologistes propose de relancer le dialogue avec La France insoumise en vue de l’élection présidentielle.

Treize parlementaires écologistes conduits par la présidente de leur groupe à l’Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, ont adressé mardi soir un courrier électronique interne à leur groupe pour proposer la relance des discussions avec La France insoumise. Cette initiative vise à explorer les possibilités d’un rapprochement entre les deux formations de gauche dans la perspective de l’élection présidentielle. Les signataires du message estiment nécessaire d’ouvrir un nouveau canal de dialogue après les tensions qui ont marqué les relations entre les Verts et le parti de Jean-Luc Mélenchon ces derniers mois.

Une initiative qui divise les écologistes

La démarche intervient alors que la gauche peine à trouver une stratégie commune pour le scrutin de 2027. Les écologistes cherchent à clarifier leur position face à LFI, entre maintien d’une candidature autonome et recherche d’une union plus large. Cette tentative de rapprochement témoigne des divisions internes au sein du mouvement écologiste sur la meilleure tactique électorale à adopter.

Les treize signataires n’ont pas encore obtenu de réponse officielle de leur direction ni de réaction publique de La France insoumise. Cette initiative parlementaire pourrait néanmoins bousculer les équilibres actuels à gauche et contraindre les directions des deux partis à préciser leurs intentions pour la prochaine présidentielle.