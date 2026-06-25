France Culture s’excuse après la diffusion d’un montage trompeur sur Mélenchon

France Culture a présenté ses excuses jeudi à ses auditeurs après avoir diffusé la veille un montage audio trompeur concernant Jean-Luc Mélenchon. L’extrait, trouvé sur les réseaux sociaux selon l’aveu du présentateur Guillaume Erner, laissait entendre que le leader de La France insoumise tenait des propos antisémites. Le montage mettait en parallèle des déclarations de Jean-Marie Le Pen, plusieurs fois condamné pour antisémitisme, avec des propos attribués au fondateur de LFI. L’incident s’est produit lors d’un entretien avec Marine Le Pen dans la matinale de la station.

Vive réaction de La France insoumise

La France insoumise a vivement réagi à cette diffusion qu’elle qualifie de fallacieuse. Jean-Luc Mélenchon lui-même a dénoncé sur les réseaux sociaux un montage odieux destiné à détourner ses propos, le jugeant grossier mais venimeux. La radio publique reconnaît avoir diffusé un document dont l’authenticité n’avait pas été vérifiée, une faute professionnelle majeure pour un média du service public.

Questions sur la vérification des sources

Cette affaire soulève des questions sur la vérification des sources dans les médias audiovisuels, particulièrement lorsqu’il s’agit de contenus trouvés sur internet. France Culture a présenté des excuses qui ont été jugées partielles par certains observateurs, la polémique alimentant une nouvelle fois les tensions entre les formations politiques et les médias publics. L’épisode rappelle les risques liés à la manipulation de contenus audio à l’ère numérique.