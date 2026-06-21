Lucie Castets défend Master Poulet en comparant les fast-foods aux boutiques de luthiers

La maire du 12e arrondissement a créé la polémique en établissant un parallèle avec la rue de Rome pour défendre la chaîne halal.

Lucie Castets a provoqué une vive controverse lors du Conseil de Paris du 19 juin en prenant la défense de l’enseigne Master Poulet. La maire du 12e arrondissement et ancienne première ministrable du Nouveau Front Populaire a dénoncé ce qu’elle qualifie d’indignation à géométrie variable concernant la concentration de fast-foods halal dans la capitale. Son intervention, qui devait porter sur l’urbanisme commercial, a rapidement basculé dans le débat politique.

Une comparaison qui fait polémique

Pour illustrer son propos, l’élue a osé une comparaison surprenante avec les magasins d’instruments de musique : elle a notamment évoqué la rue de Rome, connue pour regrouper de nombreuses boutiques de luthiers, sans que cela ne suscite de protestations similaires. Cette analogie a été immédiatement jugée maladroite par plusieurs élus présents. L’opposition a réagi avec vigueur à ce rapprochement entre deux types de commerces que rien ne semble rapprocher sur le plan commercial ou culturel.

Un débat qui dépasse l’urbanisme

Lucie Castets s’est offusquée de ne jamais entendre ces mêmes voix s’indigner sur d’autres types de commerces concentrés dans certains quartiers parisiens. Le débat initialement centré sur l’urbanisme commercial s’est transformé en scène politique, révélant les tensions autour de la présence de ces enseignes de restauration rapide halal dans l’espace urbain parisien. Cette sortie de la maire du 12e arrondissement illustre les divisions persistantes au sein du Conseil de Paris sur les questions d’aménagement commercial.