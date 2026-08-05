L’Assemblée nationale relance son pavillon d’accueil à 50 millions d’euros

L'Assemblée nationale relance son projet de pavillon d'accueil à 50 millions d'euros, suspendu en février dernier. Malgré le déblocage par le Conseil de Paris, les critiques persistent concernant le coût et l'architecture, perçus comme une atteinte au patrimoine. Le projet suscite toujours tensions et oppositions, alors que ses partisans soulignent son utilité.

L’Assemblée nationale a discrètement relancé son projet de pavillon d’accueil à 50 millions d’euros. Suspendu en février dernier face aux vives contestations, ce nouveau bâtiment d’entrée refait surface grâce à une décision du Conseil de Paris qui a permis de débloquer le dossier. Le montant faramineux et les choix architecturaux avaient provoqué un tollé chez les défenseurs du patrimoine et plusieurs élus, qui dénonçaient une dépense injustifiée.

Des critiques toujours virulentes

Les critiques restent vives malgré la relance du chantier. L’architecture proposée continue d’alimenter les polémiques, les détracteurs y voyant une atteinte au caractère historique du Palais Bourbon. Le coût total, équivalent à celui d’un équipement public majeur, suscite l’incompréhension dans un contexte budgétaire tendu pour les institutions publiques.

Ce redémarrage discret intervient six mois après l’abandon apparent du projet. Les partisans du pavillon y voient une nécessité fonctionnelle pour moderniser l’accueil des visiteurs et renforcer la sécurité. Reste à savoir si cette nouvelle tentative parviendra à apaiser les oppositions ou si elle ravivera les tensions autour de ce chantier controversé.