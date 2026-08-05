Haute-Savoie : la randonneuse emportée par une coulée de boue retrouvée morte

Le corps d'une randonneuse de 56 ans, emportée par une coulée de boue à Sixt-Fer-à-Cheval, a été retrouvé après un orage violent. Les recherches, entravées par la montée rapide des eaux, ont duré jusqu'à mercredi. Cet incident souligne les dangers des conditions météorologiques extrêmes en montagne.

Le corps de la randonneuse portée disparue mardi à Sixt-Fer-à-Cheval a été retrouvé sans vie mercredi 5 août. Cette vacancière de 56 ans, originaire de l’Oise, avait été emportée par une coulée de boue après un violent épisode orageux qui a surpris les habitants de cette commune de Haute-Savoie. Les secours avaient lancé des recherches dès mardi, mais la montée brutale des eaux avait compliqué les opérations.

Un orage violent et soudain

Un orage localisé, aussi soudain qu’intense, a provoqué mardi une crue subite de la rivière qui traverse le cirque naturel de Sixt-Fer-à-Cheval. Les habitants n’ont pas eu le temps de réagir. La masse d’eau et de boue a déferlé sur le site, emportant la randonneuse qui se trouvait à proximité. Les conditions météorologiques difficiles ont retardé la découverte du corps, finalement localisé le lendemain.

Les intempéries ont frappé avec une violence inhabituelle cette zone touristique prisée pour ses paysages alpins. La victime séjournait dans le secteur au moment du drame. Les autorités locales rappellent régulièrement les risques liés aux orages en montagne, mais ce type d’événement reste imprévisible et peut survenir en quelques minutes.