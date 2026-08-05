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Shu Qi passe derrière la caméra avec « Girl », récit intime des années 1980

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Shu Qi passe derrière la caméra avec « Girl », récit intime des années 1980
Shu Qi passe derrière la caméra avec « Girl », récit intime des années 1980

La star taïwanaise Shu Qi signe son premier film en tant que réalisatrice avec « Girl », qui sort ce mercredi 5 août dans les salles françaises. Ce récit personnel explore deux époques et ranime la mémoire de son enfance à travers l’histoire d’un passage à l’âge adulte dans les années 1980. L’actrice, devenue cinéaste, livre un film qui ne tombe pas dans la tristesse malgré la dureté du propos.

L’influence de Hou Hsiao-hsien

Le projet rend hommage à Hou Hsiao-hsien, grand cinéaste taïwanais qui a été le mentor de Shu Qi. C’est lui qui l’avait encouragée à prendre la caméra lors du tournage de « The Assassin », il y a plus d’une décennie. Ce conseil a fini par porter ses fruits, l’actrice internationalement reconnue ayant franchi le cap de la mise en scène.

« Girl » mêle souvenirs intimes et reconstitution d’époque pour raconter un apprentissage difficile. Le film témoigne d’une approche sensible, nourrie par l’expérience de Shu Qi devant la caméra et par les leçons de son maître taïwanais.

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