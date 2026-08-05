Un fumeur sur six jette encore son mégot par la fenêtre sur l’autoroute

Malgré une prise de conscience croissante des dangers, 17% des fumeurs continuent de jeter leurs mégots par la fenêtre de leur voiture. Ce comportement, illustrant un manque de civisme davantage qu'un problème d'équipement, pose un risque accru d'incendie, surtout en période estivale. Les autorités intensifient les campagnes de sensibilisation sur ce sujet.

Le geste persiste. Alors que la France fait face à de violents incendies, 17% des fumeurs reconnaissent jeter leur mégot par la fenêtre de leur voiture sur l’autoroute. Ce comportement reste ancré malgré une prise de conscience générale : 87% des Français savent que les mégots représentent un risque majeur d’incendie. Le sondage Ipsos BVA, réalisé pour la Fondation Vinci Autoroutes fin juillet, révèle un décalage troublant entre la connaissance du danger et les pratiques réelles.

Un problème de civisme plus que d’équipement

## Un problème de civisme plus que d’équipement

La disparition des cendriers dans les voitures neuves est souvent évoquée pour expliquer ces jets de mégots. Les constructeurs ne les proposent plus en série depuis plusieurs années. Pourtant, ces accessoires restent largement disponibles, que ce soit chez les fabricants automobiles ou en ligne. Le problème relève davantage d’un manque d’éducation et de civisme que d’une contrainte matérielle. Les fumeurs disposent de solutions simples pour éviter de transformer les bords d’autoroute en zones à risque.

La prévention progresse, les comportements évoluent plus lentement. Les campagnes de sensibilisation multiplient les messages sur les conséquences environnementales et sécuritaires de ces gestes banalisés. Les autorités misent sur la responsabilisation individuelle pour réduire ce phénomène qui alimente chaque été les départs de feu le long des axes routiers.