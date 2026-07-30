Incendie à Brignoles : George et Amal Clooney évacués avec leurs jumeaux, leur maison menacée par les flammes

Incendie à Brignoles : George et Amal Clooney (ici avec le maire de Brignoles) évacués avec leurs jumeaux, leur maison menacée par les flammes

George et Amal Clooney ont évacué leur maison de Brignoles, menacée par un incendie ayant contraint 600 à 700 habitants à fuir. Bien que les pompiers aient réussi à ralentir le feu, deux d'entre eux ont été blessés. Le couple a exprimé son engagement envers la communauté, indépendamment du sort de leur propriété.

George et Amal Clooney ont été contraints de quitter leur propriété de Brignoles, dans le Var, avec leurs jumeaux Alexander et Ella, âgés de 9 ans. Leur évacuation a été ordonnée mercredi soir, alors qu’un violent incendie progressait au sud-est de la commune et menaçait plusieurs quartiers résidentiels.

« Nous ignorons si notre belle maison survivra »

Avant de partir, le couple a adressé une lettre au maire de Brignoles, Didier Brémond. George et Amal Clooney y ont fait part de leur inquiétude concernant leur propriété, sans savoir si celle-ci résisterait à l’incendie. « Cher Didier, à l’heure actuelle, nous ignorons si notre belle maison survivra à cette terrible épreuve », ont-ils écrit. Le couple a également souhaité que le maire et l’ensemble des habitants de la commune soient en sécurité.

600 à 700 habitants évacués en urgence

L’incendie s’est déclaré mercredi vers 16h47, le long de la RD12, entre Brignoles et Camps-la-Source. Face à la progression rapide des flammes, les autorités ont ordonné l’évacuation de plusieurs secteurs situés au sud-est de la ville. Les habitants de Pélicon, Tombarel, La Renarde, des Petits Ubacs, des Agasses, de Sainte-Barbe et des Jausserannes ont notamment dû quitter leur domicile. Les évacuations ont également concerné le secteur allant du pont d’Olive jusqu’à l’entrée du chemin des Pourraques. Au total, entre 600 et 700 personnes ont été mises à l’abri. Le hall des expositions de Brignoles a été ouvert afin d’accueillir les habitants. La mairie a également rendu gratuit le parking souterrain Liberté pour faciliter les déplacements et la mise à l’abri des véhicules.

Une centaine d’hectares parcourus en quelques heures

Attisé par le vent et favorisé par une végétation extrêmement sèche, le feu a parcouru une centaine d’hectares en quelques heures. Les moyens aériens ont effectué des rotations jusqu’à la tombée de la nuit. Leur action, associée au travail des équipes au sol et à la baisse du vent, a permis de ralentir puis d’enrayer la progression des flammes. Environ 250 sapeurs-pompiers et 85 véhicules ont été engagés. Deux avions Dash, trois Canadair et sept hélicoptères bombardiers d’eau ont également été mobilisés pour protéger les quartiers menacés et empêcher le feu d’atteindre davantage d’habitations.

Le feu encore actif pendant la nuit

Malgré l’arrêt de sa progression, l’incendie demeurait actif dans la nuit de mercredi à jeudi. Les pompiers ont déployé plusieurs kilomètres de tuyaux afin de poursuivre les opérations au sol, de traiter les lisières et de refroidir les zones encore brûlantes. Deux sapeurs-pompiers ont été touchés pendant les opérations. L’un a été victime d’un coup de chaleur. Un second s’est blessé lors d’une chute et a été transporté à l’hôpital de Brignoles. Aucune cause n’était encore officiellement établie jeudi matin. Le départ du feu ayant été localisé à l’écart des habitations, la piste d’un mégot jeté depuis une voiture ou celle d’un problème mécanique semblait toutefois pouvoir être écartée à ce stade. Des investigations doivent déterminer précisément l’origine du sinistre.

George et Amal Clooney promettent d’aider Brignoles

Dans leur lettre, George et Amal Clooney ont assuré qu’ils resteraient engagés auprès de la commune, quel que soit l’état de leur maison après l’incendie. « Amal et moi tenons à affirmer que, quel que soit le sort réservé à notre village, nous faisons partie de cette communauté et nous participerons à sa reconstruction », ont-ils écrit avant d’ajouter : « Nous aimons Brignoles et les amis qui y vivent. »

Leur résidence française depuis 2021

George et Amal Clooney ont acheté en 2021 le domaine du Canadel, une vaste propriété située à Brignoles. Le couple y vit avec Alexander et Ella et a fait de cette demeure provençale sa résidence familiale principale. George Clooney avait expliqué avoir choisi la campagne française pour offrir à ses enfants une vie plus calme et les préserver de l’exposition médiatique liée à Hollywood. Mercredi soir, cette tranquillité a brutalement pris fin lorsque la famille a dû abandonner les lieux devant la progression des flammes.