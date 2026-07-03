Chris Brown devra payer 13 millions de dollars après l’attaque sanglante de son chien sur une employée

Un jury de Los Angeles a ordonné à Chris Brown de verser près de 13 millions de dollars à Maria Avila, une ancienne femme de ménage grièvement blessée par un chien sur la propriété du chanteur en 2020. La décision vise Brown ainsi que sa société, Black Pyramid LLC, reconnus responsables pour négligence dans ce dossier civil.

L’attaque s’est produite à son domicile de Tarzana

Les faits remontent à décembre 2020, dans la propriété de Chris Brown à Tarzana, en Californie. Maria Avila travaillait sur place lorsqu’elle a été attaquée par Hades, un berger du Caucase utilisé comme chien de garde. L’animal, décrit comme pesant environ 200 livres, l’a mordue alors qu’elle sortait les poubelles.

Des blessures graves avec séquelles

Maria Avila a affirmé avoir subi de lourdes blessures au visage et au bras. Son état a nécessité des soins importants, notamment des points de suture et des greffes de peau. Elle a également évoqué des séquelles physiques durables, des douleurs nerveuses, des difficultés à travailler et un état de stress post-traumatique.

Des indemnités aussi pour sa famille

Le jury a accordé environ 12,9 millions de dollars à Maria Avila. Sa sœur Patricia Avila, également employée sur les lieux au moment des faits, doit recevoir 885 000 dollars pour préjudice émotionnel. Le mari de Maria Avila, Oscar Olivo, s’est vu attribuer 50 000 dollars.

Chris Brown était présent lors des faits

Chris Brown se trouvait à son domicile au moment de l’attaque. Lors du procès, il a reconnu avoir vu la victime grièvement blessée et a expliqué avoir quitté les lieux avant l’arrivée des secours, affirmant avoir suivi les conseils de son entourage pour éviter une exposition médiatique.

La défense contestait la responsabilité directe

Le chanteur a soutenu que les employées avaient été prévenues de la dangerosité des chiens et que l’animal était utilisé pour sa sécurité personnelle, notamment en raison de situations impliquant des personnes intrusives ou menaçantes. Le jury n’a pas retenu cet argument comme suffisant pour écarter la responsabilité civile.

Une lourde condamnation civile

Cette décision relève d’un verdict civil pour négligence, et non pénal. Elle impose néanmoins à Chris Brown une sanction financière très importante dans une affaire où les jurés ont estimé que les mesures de sécurité autour du chien n’avaient pas permis d’éviter une attaque grave contre une employée travaillant à son domicile.