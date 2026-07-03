Le chanteur britannique Gary Glitter rattrapé par la justice pour des accusations sexuelles sur mineure

Gary Glitter, ancien chanteur britannique dont le vrai nom est Paul Gadd, a été inculpé pour des infractions sexuelles historiques visant une mineure. Les faits reprochés remonteraient à la période 1978-1981. Ils concerneraient une seule victime présumée, une fille mineure au moment des faits.

Une enfant de moins de 13 ans et une mineure de moins de 14 ans au cœur du dossier

L’acte d’accusation porte sur quatre chefs. Paul Gadd est poursuivi pour un chef de rapports sexuels illégaux avec une fille âgée de moins de 13 ans. Il est également poursuivi pour trois chefs d’attentat à la pudeur sur une fille âgée de moins de 14 ans. Les faits présumés auraient eu lieu dans une résidence située à Kensington, à Londres.

Une comparution prévue le 5 août

Paul Gadd doit comparaître devant le tribunal de Westminster Magistrates’ Court le 5 août. Les accusations avaient été signalées à la police le 9 janvier 2025. Une enquête avait ensuite été ouverte afin d’établir les circonstances des faits dénoncés. Paul Gadd a été entendu une première fois le 22 juillet 2025 dans le cadre de cette enquête.

La victime présumée bénéficie actuellement de l’accompagnement d’agents spécialisés. Elle a été informée de l’évolution de la procédure.