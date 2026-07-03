Mondial – La Suisse punit une Algérie fantôme et file en huitièmes

Cette nuit, la Suisse s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant l’Algérie 2-0, à Vancouver, dans un match à sens unique. Sérieuse, compacte et bien organisée, la Nati n’a jamais eu besoin de hausser le ton pour écarter une équipe algérienne trop faible, trop lente et trop imprécise pour espérer mieux.

Breel Embolo a ouvert le score dès la 10e minute. Dame Ndoye a doublé la mise au retour des vestiaires, à la 46e. Deux buts, deux coups portés au bon moment, et une qualification maîtrisée pour la Suisse, qui affrontera en huitièmes le vainqueur de Colombie-Ghana.

Embolo frappe d’entrée, l’Algérie vacille déjà

La Suisse a rapidement exploité les failles algériennes. Sur le premier but, Johan Manzambi a fait la différence par sa vitesse avant de servir Breel Embolo, qui a profité du retard d’Aïssa Mandi pour conclure. L’action a résumé le début de match : des Suisses tranchants, des Algériens dépassés. L’Algérie n’a jamais vraiment réagi. Son bloc a reculé, ses transmissions ont manqué de précision et ses attaquants ont été invisibles. Gregor Kobel, le gardien suisse, n’a pas eu de véritable arrêt à effectuer.

Ndoye tue le match dès la reprise

Au retour des vestiaires, la Suisse a définitivement éteint le suspense. Sur une relance plein axe mal négociée par Rafik Belghali, après une séquence confuse impliquant Rami Bensebaini, Dame Ndoye a récupéré l’offrande et inscrit le deuxième but suisse à la 46e minute. À 2-0, le match était presque terminé. L’Algérie n’a pas trouvé les ressources pour revenir. Aucun rythme, aucune révolte, aucune menace durable. La Suisse a contrôlé sans s’exposer.

Une Algérie sans idée, sifflée par ses supporters

L’élimination algérienne s’est accompagnée de l’impression que cette équipe était déjà résignée. Les latéraux ont trop souvent couru dans le vide, la charnière a souffert dans la vitesse, le milieu n’a pas imposé de cadre et l’attaque n’a pas existé.

Les supporters algériens ont sifflé leurs joueurs au coup de sifflet final. Le bilan est dur : neuf buts encaissés en quatre matches et une sortie sans éclat, loin du souvenir de 2014, lorsque l’Algérie avait poussé l’Allemagne jusqu’en prolongation en huitième de finale.

La Suisse poursuit sa route

La Suisse signe une qualification méritée. Le prochain obstacle sera le vainqueur de Colombie-Ghana.