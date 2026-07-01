Mondial – Harry Kane sauve l’Angleterre et renverse la RD Congo en seizièmes de finale

L’Angleterre a battu la RD Congo 2-1 en 16e de finale de la Coupe du monde, à Atlanta, après avoir été menée pendant une grande partie de la rencontre. La RD Congo a ouvert le score dès la 7e minute par Brian Cipenga, avant que Harry Kane ne renverse le match avec deux buts en fin de seconde période, à la 75e puis à la 86e minute.

Cipenga surprend l’Angleterre dès la 7e minute

La RD Congo a frappé la première. Sur une action mal défendue par l’Angleterre, Chancel Mbemba a envoyé un ballon vers la surface. Djed Spence n’a pas réussi à dégager, Noni Madueke n’a pas fermé son côté, et Brian Cipenga en a profité pour marquer d’une frappe basse. Le ballon a trompé Jordan Pickford au premier poteau. Ce but a placé l’Angleterre sous pression très tôt. Les Anglais ont ensuite eu du mal à trouver du rythme, tandis que la RD Congo a gagné en confiance après son ouverture du score.

Mpasi retarde le retour anglais

L’Angleterre a poussé, mais Lionel Mpasi a longtemps tenu la RD Congo devant. Le gardien congolais a repoussé plusieurs tentatives, notamment de Jude Bellingham et de Harry Kane. Avant la pause, il a encore réalisé des interventions importantes pour empêcher l’Angleterre de revenir. La RD Congo a aussi eu une énorme occasion de faire le break : Yoane Wissa a trouvé le poteau alors que l’Angleterre était encore menée. Ce moment aurait pu faire basculer le match dans l’autre sens.

Kane égalise à la 75e minute

L’Angleterre a finalement trouvé la faille dans le dernier quart d’heure. Entré en seconde période, Anthony Gordon a adressé un centre depuis le côté gauche. Harry Kane a repris de la tête et a égalisé à la 75e minute. Ce but a remis l’Angleterre à hauteur après plus d’une heure passée à courir derrière le score.

Kane marque encore à la 86e

Onze minutes plus tard, Kane a frappé une deuxième fois. L’attaquant anglais a reçu le ballon aux abords de la surface, s’est mis en position de tir et a envoyé une frappe puissante dans le haut du but. À la 86e minute, l’Angleterre passait devant pour la première fois du match. Avec ce doublé, Kane a évité à l’Angleterre une élimination dès les 16es de finale. Les Anglais affronteront le Mexique en huitièmes de finale.