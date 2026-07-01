Mondial – La France bat la Suède 3-0 et se qualifie pour les huitièmes. Nouveau doublé de Mbappé

L’équipe de France a battu la Suède 3-0 en seizième de finale de la Coupe du monde et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Bleus ont longtemps été contrariés par un bloc suédois compact, mais ils ont fini par prendre le dessus grâce à leur patience, leur maîtrise et l’efficacité de leurs attaquants.

Kylian Mbappé a encore été décisif. Le capitaine français a inscrit un nouveau doublé et a rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs de la compétition, avec 6 buts. Bradley Barcola a également marqué, donnant plus d’ampleur à la victoire. La France affrontera le Paraguay samedi 4 juillet à 23h.

Barcola allume la première mèche

La France entre vite dans son match et cherche immédiatement à installer son jeu dans le camp suédois. Dès la première minute, les Bleus prennent le ballon et imposent leur rythme face à une équipe de Suède regroupée, prête à fermer les espaces et à défendre bas. À la 19e minute, Barcola accélère sur le côté gauche. Il reçoit le ballon près de la ligne, repique vers l’intérieur et élimine un premier défenseur. Il poursuit son action jusqu’à l’entrée de la surface, efface un nouvel adversaire d’un crochet, puis déclenche une frappe du gauche. Le ballon passe nettement au-dessus, mais la France vient de montrer qu’elle peut déséquilibrer la défense suédoise sur les côtés.

Mbappé croit ouvrir le score

Une minute plus tard, les Bleus pensent faire la différence. Olise récupère un ballon haut dans l’axe et trouve immédiatement Mbappé dans la profondeur. Le capitaine français part seul vers le but, fixe Widell Zetterström et conclut de l’intérieur du pied droit. La joie française est de courte durée : le drapeau se lève et le but est annulé pour une position de hors-jeu. La France continue de pousser, multiplie les courses dans le dos de la défense et oblige la Suède à défendre de plus en plus près de sa surface. Le match prend alors la forme d’une attaque-défense, avec des Bleus de plus en plus pressants.

Le poteau retarde la délivrance

À la 29e minute, Rabiot se retrouve en bonne position dans la surface. Excentré côté gauche, il arme une frappe croisée du gauche. Widell Zetterström lit bien la trajectoire et se couche rapidement pour repousser le ballon. Deux minutes plus tard, Mbappé passe tout près du premier but. Koundé déborde à droite et centre en retrait vers le second poteau. Mbappé arrive lancé, reprend du pied droit, mais sa tentative vient heurter le poteau. La Suède souffre, plie, mais ne rompt toujours pas.

Olise frôle le chef-d’œuvre

À la 35e minute, Olise manque de peu l’un des gestes du match. Après une frappe de Mbappé contrée par Svensson, le ballon revient dans la surface. Le meneur français tente alors un ciseau spectaculaire. Sa reprise surprend tout le monde et vient mourir sur le poteau droit. Dembélé suit l’action, mais sa frappe manque de précision et file à côté. Dans la foulée, la Suède répond enfin. Elanga déborde côté droit, prend le meilleur sur Digne et adresse un centre dangereux devant le but de Maignan. Isak se jette aux six mètres, mais il ne parvient pas à couper la trajectoire. Le ballon traverse la zone et sort, laissant les Bleus souffler.

Mbappé débloque tout avant la pause

À la 44e minute, Olise tente encore sa chance. Placé à une vingtaine de mètres, il déclenche une frappe du gauche à ras de terre. Le ballon file vers le petit filet, mais Widell Zetterström se détend parfaitement et détourne en corner d’une main ferme.Sur ce corner, la France trouve enfin l’ouverture. Olise joue court avec Dembélé, qui remet rapidement le ballon dans la surface vers Mbappé. Le capitaine français reçoit près de la ligne de sortie de but, fixe Gyökeres, revient dans l’axe et enroule une frappe à l’opposé. Le ballon termine au fond et la France mène 1-0 juste avant la pause. Ce but change tout. Les Bleus rentrent aux vestiaires avec un avantage logique après une première période largement dominée. La Suède a longtemps résisté, mais la montée en puissance française finit par être récompensée.

Barcola marque à son tour

Au retour des vestiaires, la France garde la même intensité. Les Bleus récupèrent haut, empêchent la Suède de ressortir proprement et continuent d’attaquer avec vitesse. À la 52e minute, Tchouaméni profite d’une passe mal ajustée dans l’axe. Il intercepte le ballon et transmet rapidement à Olise. Olise remonte le terrain, attire la défense et décale Barcola dans la surface. L’ailier français ne tremble pas. Il ouvre son pied droit et place une frappe à mi-hauteur qui trompe Widell Zetterström. La France mène 2-0 et prend une option très sérieuse sur la qualification.

Mbappé frappe encore

La Suède tente de réagir, mais la France contrôle mieux les espaces et gère son avance avec autorité. Les Bleus font circuler le ballon, ralentissent le rythme quand il le faut et accélèrent dès qu’une brèche apparaît. À la 74e minute, Mbappé achève le suspense. Lancé à la limite du hors-jeu sur le côté gauche de la surface, il prend le ballon, ajuste sa position et ouvre son pied droit. Sa frappe puissante ne laisse aucune chance au gardien suédois. La France mène 3-0, Mbappé signe un doublé et les Bleus s’envolent vers les huitièmes de finale.

Avec cette qualification, les Bleus ont confirmé leur montée en puissance dans la compétition. Prochain rendez-vous samedi soir contre le Paraguay !

Quel but de Kylian Mbappé ! ⚽️🔥

Lancé dans la surface, il élimine son défenseur avant d'aller marquer tout seul. Les Bleus ouvrent le score et mènent 1-0 !



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Les Bleus font le break ! ⚽️🤩

Servi par une passe somptueuse de Michael Olise, Bradley Barcola conclut avec sang-froid. La France mène 2-0 !



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