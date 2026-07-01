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Le Mexique fait tomber l’Équateur et brise enfin la malédiction du Mondial

1 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Le Mexique fait tomber l’Équateur et brise enfin la malédiction du Mondial
Le Mexique fait tomber l’Équateur et brise enfin la malédiction du Mondial

Le Mexique a signé l’une des grandes soirées de « son » Mondial en éliminant l’Équateur sur le score de 2-0, en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Solide, efficace et porté par un public en fusion, El Tri a maîtrisé son rendez-vous pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale. Face à une sélection équatorienne combative mais trop imprécise dans les moments décisifs, les Mexicains ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Leur entame sérieuse leur a permis de faire basculer le match avant même la pause.

Quiñones lance le Mexique, Jiménez assomme l’Équateur

Le premier coup est venu de Julián Quiñones, buteur à la 22e minute. L’attaquant mexicain a concrétisé la bonne entrée de son équipe et donné un avantage précieux aux siens. Quelques minutes plus tard, Raúl Jiménez a doublé la mise à la 31e minute, confirmant la domination mexicaine et plaçant l’Équateur dans une situation très compliquée. Avec deux buts inscrits en première période, le Mexique a pu gérer la suite du match avec davantage de sérénité. L’Équateur a tenté de réagir, notamment en cherchant à mettre plus d’impact et de vitesse dans ses offensives, mais la défense mexicaine est restée concentrée jusqu’au bout.

L’Équateur puni par son manque d’efficacité

L’Équateur n’a pas totalement disparu du match. La Tri a eu des situations, a essayé de se projeter et a parfois mis la défense mexicaine sous pression. Mais les Équatoriens ont manqué de précision dans le dernier geste, que ce soit dans les frappes, les centres ou les choix offensifs. Dans un match à élimination directe, cette inefficacité a coûté cher. Mené rapidement, l’Équateur n’a jamais réussi à trouver le but qui aurait pu relancer la rencontre. Son parcours s’arrête donc aux portes des huitièmes de finale.

Le Mexique efface 40 ans de frustration

Cette qualification a une portée historique pour le Mexique. En remportant ce match, El Tri met fin à une longue attente en phase à élimination directe de Coupe du monde. Devant son public, le Mexique a répondu présent dans un rendez-vous où la pression était immense.

En huitièmes de finale, les Mexicains affronteront dans la nuit du 5 au 6 juillet à Mexico le vainqueur de Angleterre-RD Congo, qui se joue ce mercredi à 18h00.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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